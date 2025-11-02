Especial Medellín 350 años: Cuidar a Medellín, el mejor regalo en sus 350 años

Medellín está de fiesta. Sus 350 años nos muestran cómo esta ciudad que se construyó, entre montañas, con la tenacidad y esperanza de sus pobladores, es hoy una urbe que nos llena de orgullo y nos muestra ante el mundo como ejemplo de urbanismo social y con un gran potencial artístico y cultural.
Esta Tacita de Plata, en la que propios y extraños transitan a diario, está hoy en un proceso de transformación que se percibe en cada rincón, no solo de su infraestructura física sino también desde lo social y ambiental. Y para ello desde la administración distrital, bajo el liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, se ejecutan varios proyectos estratégicos encaminados a que, en el presente y futuro cercano, sus habitantes vivan en una ciudad que les ofrece bienestar y cuidado.
Hoy, cuando celebramos juntos estas efemérides, es la oportunidad de reflexionar “no solo sobre lo que hemos sido sino también de lo queremos ser”, como lo describe el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva.
Queremos habitar una Medellín en la que todos pongamos nuestro granito de arena para avanzar como ciudad. Pero para que eso sea posible, hay que “arreglar y poner bien bonita la casa, que nuestra Tacita de Plata brille y sea el orgullo de todos”, tal como lo ha dicho el alcalde en sus intervenciones públicas.