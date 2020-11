Celebrar entre rimas, décadas de rap hecho en Medellín

Uno de los primeros raperos que Sison Beats escuchó cuando niño en Envigado, fue a Teo Grajales. Cuando Rulaz Plazco empezaba a rimar en el norte, Grajales lo hacía en el sur y comenzaban a crear a partir de ese rap que llegaba de Estados Unidos en los noventa. A mediados de esa década a Grajales se le escuchaba como M.C. (maestro de ceremonias) de grupos como Syco Homiez y Rappin’ Crew. Allí se empezó a cocinar una historia musical local que sigue muy viva.

Unos 20 años después, caminando por las calles de ese municipio, Sison Beats, ya crecido y quien también se había dedicado al rap con No Rules Clan, vio a Teo Grajales a lo lejos y, con cierta reverencia y respeto por su trabajo, se acercó a presentarse y saludarlo.

En ese encuentro fortuito, Sison le contó que él también hacía música, ya estaba al aire Rap Nativo de No Rules, y le sorprendió que Grajales ya conocía el grupo. El respeto creció aún más, “seguía engomado por la vuelta”. Sabía qué estaba sonando, tenía en el radar las nuevas propuestas y nunca se desconectó, a pesar de haberse enfocado en otras áreas de la música. “Sin esas personas no estaríamos nosotros acá”, sentencia Sison.

Más adelante en el camino, se volvieron a encontrar. Esta vez, en medio de la pandemia, esa reunión la propiciará un homenaje que recorrerá tres décadas de historia de rap hecho en la ciudad y sus territorios aledaños. Se grabará en el Jardín Botánico y se transmitirá en vivo este viernes a las 5:00 p.m. por Telemedellín.

Este concierto, curado precisamente por Grajales, hace parte de la Feria de Las Flores y contará con la presencia de artistas que pertenecen a la vieja y la nueva escuela del rap. Transitando desde Rulaz Coplaz, Caña Brava, Mago Real, Ultrajala, Laberinto ELC, Mary Hellen y Violenn, a Children of the Stars, Kabe a.k.a. Alfa y No Rules Clan.

Será una puesta en escena en la que los beats serán reemplazados por instrumentos del quinteto de jazz funk Adjazzentes y en el que parte de la historia del género se pondrá en escena a través de un recorrido por 10 temas.

Dos caras

Teo Grajales cuenta que desde la dirección musical se pensó en un recorrido en reversa. Arrancará por lo más nuevo para trazar un camino sonoro hacia atrás. De la nueva camada de raperos locales destaca que han sabido usar muy bien herramientas de difusión para darse a conocer mucho más lejos. No es extraño que Alcolírykoz llene fuera de casa varias fechas, por ejemplo.

Pero ante todo, dice, “son conocidos porque son buenos”. Piensa que en las nuevas generaciones hay un poco más de conocimiento, “el arte de la rima ha evolucionado en la ciudad y hacen producciones más depuradas”, al igual que el crecimiento de los DJ y su rol en los grupos.

Sobre la vieja escuela, por otro lado, Grajales opina que uno de sus grandes méritos es haber resistido. La escena ha crecido mucho en los últimos 10 años. “Grupos como Caña Brava y Laberinto son gente que viene trabajando hace tiempo por el rap de Medellín y no ha desistido, pese a que han salido otros más conocidos. Mantienen la esencia”.

El respeto por quien transitó los primeros pasos y trabajó por poner las bases es uno de los pilares del género, cuenta Sison. Son sus O.G. (Original Gángster) que nada tiene que ver en este momento con crimen y pandillas, sino que se usa en este contexto para hablar de “una persona que es real a sí misma”, de los que estuvo primero” apunta Sison.

Un legado

Jorge Henao, el Mocho de Laberinto ELC, destaca que en la ciudad, además, ha sido un espacio para la educación musical popular a través del hip hop, donde las primeras generaciones tienen un punto de encuentro con aquellos que tienen ganas de aprender. “Medellín está llena de escuelas autogestionadas”, como R.A.P. Cultura y Libertad e Hidra de Lerna. “Tenemos un semillero tan grande que no hemos sufrido del olvido”.

Para Laberinto ELC hacer parte de este tipo de homenajes es importante porque “el rap ha sido nuestra vida”. Para ellos la constancia y la terquedad, además de bandas que los han acompañado durante más de 20 años, los han ayudado a adaptarse a los cambios, a seguir.

Henao cuenta que de 20 años para acá ha habido cambios en el sonido, una especie de “limpieza auditiva sobre lo que llega a los oídos”. Algo que se ha aprendido de aprender de otros grupos y de haber tomado algunas malas decisiones hasta encontrar un sonido “más maduro, más musical”. Será un espacio para dar gracias, opina.

Aunque “el rap es rap”, a pesar de los elementos que han entrado, dice Sison. Aunque los BPM (beats por minuto) en este momento no siempre son tantos, o haya otras búsquedas por los samples (pedazos de otras canciones) y un interés por un loop (compases en secuencia que se repiten) perfecto, justo, mucho más sencillo, “el rap ya está inventado” y “¿si ellos no hubieran estado, qué nos estaría llegando a nosotros en este momento?”.