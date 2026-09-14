Palacio de Justicia desclasificado: el libro que revela los expedientes secretos de la toma

Durante dos años y medio viví como un roedor de archivo para darle vida a mi primer libro ‘Palacio de Justicia Desclasificado’. O quizá como una serpiente que se desliza por los sótanos judiciales del país, donde casi ningún periodista vuelve luego de cubrir la noticia. Me sumergí en una obsesión con nombre propio: los expedientes del Palacio de Justicia.
Seguí el rastro a través de documentos que llevaban décadas escondidos, pudriéndose en el olvido entre cajas y folios de los depósitos judiciales de Bogotá. Allí, en estanterías grises pandeadas por el peso de los archivos estaban los procesos abiertos por los jueces de instrucción criminal después del 6 y 7 de noviembre de 1985. Aquella figura judicial ya no existe.
Aquel año en que Colombia, atrapada en una tregua a medias con el M-19 con el presidente Belisario Betancur y acorralada por una mafia insolente, vio el horror escalar hasta la cúspide de la ley: la Corte Suprema.