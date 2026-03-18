El país de los jardines y de los ayatolás

Los baños en Irán son letrinas de porcelana. A la salida, frente al espejo, mi mirada se encuentra con la de una joven de belleza persa –cabello oscuro, ojos claros intensos- que se acomoda con cadencia suave el velo rosado pálido que enmarca su rostro. Lo ajusta de manera que se vea un poco el cabello sobre la frente, no mucho, un poco. Apenas una insinuación. Luego introduce sus dedos entre el cabello y el velo para darle un poco de aire al óvalo de su cara. El suficiente para que no se vea una tela apachurrada sobre sus orejas. No mucho. Que solo se insinúe. Por último acomoda la seda de manera que resbale discretamente sobre sus hombros y oculte su cuello. Me regala una sonrisa a través del espejo y sale.
Aprovecho cuando me da la espalda para espiar su atuendo (no se usa mucho eso de requisar a alguien con la mirada en Irán). Lleva jeans ajustados –no rotos pero sí un poco desteñidos- y un camisón largo de la misma familia de color que su jihab -un rosa oscuro llegando al granate- que cae desde sus hombros hasta los muslos delineando, discretamente, su torso y sus caderas. Después, los zapatos. Unos tenis sin marca con plataforma alta como los que están de moda.