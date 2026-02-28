¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán?

Ocho meses después de la última guerra que puso en alerta máxima a Oriente Medio, Israel y Estados Unidos lanzaron ayer un ataque conjunto inédito contra Irán que dejó más de 200 muertos, 700 heridos y la muerte del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jameneí, según indicó anoche el presidente Donald Trump. “Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, aseguró Trump, al tiempo que anticipó que los bombardeos continuarán “sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario”.
La ofensiva militar conjunta —bautizada como Operación Furia Épica por Estados Unidos y Operación Rugido del León por Israel— se desplegó en la madrugada con el objetivo declarado de derrocar al régimen iraní.