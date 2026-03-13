“Está herido y probablemente desfigurado”: EE. UU. sobre el nuevo líder supremo de Irán

La figura que hoy encabeza el poder en Irán permanece lejos de la vista pública en uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Mientras el país enfrenta la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, habría resultado herido durante los primeros ataques de la guerra y estaría resguardado en un búnker de alta seguridad. La ausencia pública del dirigente, de 56 años, ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno iraní sostienen que está vivo y consciente, recuperándose de lesiones que no serían letales. Pero las dudas crecieron este viernes luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegurara que el nuevo líder supremo se encuentra herido y posiblemente con secuelas físicas tras los bombardeos. Esta mañana, declaró el jefe del Pentágono, en rueda de prensa.

“El líder de Irán no está en mejor forma. Desesperado y escondido. Sabemos que el no tan supremo líder está herido y probablemente desfigurado”, afirmó el funcionario estadounidense al referirse a la situación interna del régimen iraní. Hegseth también cuestionó el hecho de que el líder no haya aparecido públicamente desde su nombramiento. “Él puso una declaración ayer, una mala, en realidad, pero no había voz y no había video. Fue una declaración escrita. Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que sabes por qué”, dijo. El funcionario incluso puso en duda quién está ejerciendo realmente el mando en el país en medio del conflicto. “¿Quién está a cargo? Ni Irán sabe quién está a cargo”, aseguró. Le puede interesar: ¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Mostraron al nuevo líder de Irán con una figura de cartón

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo del régimen de los ayatolás tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, el 28 de febrero de 2026. Su designación fue realizada por la Asamblea de Expertos de Irán, un cuerpo compuesto por 88 clérigos encargado de elegir y supervisar al líder supremo para garantizar la continuidad del sistema teocrático del país. Su llegada al poder se produjo justo cuando el conflicto con Israel y Estados Unidos entraba en una nueva fase de ataques directos contra territorio iraní. Desde entonces, el nuevo líder no ha aparecido públicamente, lo que ha incrementado las preguntas sobre quién dirige realmente el país en medio de la confrontación.