“Está herido y probablemente desfigurado”: EE. UU. sobre el nuevo líder supremo de Irán

La figura que hoy encabeza el poder en Irán permanece lejos de la vista pública en uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Mientras el país enfrenta la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, habría resultado herido durante los primeros ataques de la guerra y estaría resguardado en un búnker de alta seguridad.
La ausencia pública del dirigente, de 56 años, ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno iraní sostienen que está vivo y consciente, recuperándose de lesiones que no serían letales. Pero las dudas crecieron este viernes luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegurara que el nuevo líder supremo se encuentra herido y posiblemente con secuelas físicas tras los bombardeos. Esta mañana, declaró el jefe del Pentágono, en rueda de prensa.