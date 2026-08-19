Evelio Rosero: un poeta que escribe novelas

Evelio José Rosero Diago nació en Bogotá el 20 de marzo de 1958, séptimo de nueve hermanos. Siempre tuvo a la mano una biblioteca y a la vista un padre abriendo y cerrando libros. La biblioteca tenía las obras más importantes de la literatura, y a la altura de su infancia agarró el Robinson Crusoe (1719) que ejerció sobre él un encantamiento; quiso entonces escribir una historia parecida. Era el primero que leía sin imágenes, después vendría Verne y Dostoievski. Parte de esa época la vivió en San Juan de Pasto, espacio que definió su interés por el paisaje rural y campesino, recreado en sus obras más importantes.
De regreso a Bogotá, empezó a publicar poemas a los 14 años en el Magazine Dominical de El Espectador, en una sección para autores nuevos que se llamaba Dan ganas de llorar, y más tardes, sus primeros cuentos circularon en Lecturas Dominicales de El Tiempo.