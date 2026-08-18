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María José Ojeda debuta con su libro de cuentos Lo quieto se hace turbio

Editora de Laguna, la escritora reunió sus cuentos en un libro publicado por Tusquets.

  • Maria José Ojeda estudió una maestría en escritura creativa y es editora de una editorial independiente. FOTO cortesía Uma Nielsen y Planeta
    Maria José Ojeda estudió una maestría en escritura creativa y es editora de una editorial independiente. FOTO cortesía Uma Nielsen y Planeta
El Colombiano
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hace 52 minutos
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Por su cercanía con el yoga, María José Ojeda se ha interesado en leer los Vedas, el Bhagavad Gita y la Biblia. De alguna forma, esos universos sapienciales nutren los cuentos de Lo quieto se hace turbio, su ópera prima publicada por Tusquets. Este libro –en palabras de la autora– relata la relación entre el ser humano y la naturaleza, a partir de una propuesta que busca borrar las fronteras entre el cuerpo y el entorno. El proyecto surgió durante la maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo.

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La autora explica que la idea inicial era trabajar en un proyecto sobre la relación de las personas con la naturaleza, aunque no tenía definido si escribiría cuentos o una novela. El libro Metáforas de la vida cotidiana, de George Lakoff y Mark Johnson, le proporcionó una base teórica para escribir los relatos. En el proceso de escritura Fernanda Trías tuvo un papel importante. Varios cuentos fueron escritos en sus clases, especialmente en una asignatura de poética que, según la autora, le permitió encontrar una voz situada entre la prosa y la poesía. Después de terminar la maestría, continuó trabajando con ella en una clínica de obra.

Uno de los ejes del libro es la relación entre el cuerpo y la naturaleza. Ojeda señala que buscó, mediante el lenguaje, cuestionar la separación entre el ser humano y su entorno. Para ello recurrió a una escritura centrada en los sentidos y en una relación que define como simbiótica. Plantas, animales, cuerpos de agua y tierra aparecen vinculados con los personajes a través de experiencias sensoriales.

La escritora cuestiona expresiones utilizadas para describir la naturaleza, entre ellas “selva virgen”, “penetrar la tierra” o “suelo fértil”. En su lectura, estas metáforas reproducen relaciones de dominio y explotación. Su propuesta consiste en modificar esas formas de lenguaje para plantear una relación distinta con el entorno.

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Además de escritora de ficción, Ojeda es la editora de narrativa de Laguna Libros. En ese papel del proceso editorial ha observado cambios en la literatura colombiana. Según su percepción, existe una producción cada vez más amplia y una tendencia hacia los textos híbridos, difíciles de clasificar entre géneros. En los manuscritos que recibe, identifica cruces entre novela y ensayo, cuento y ensayo o novela y cuento, además de un interés creciente por lo sensorial, lo corporal y las distintas formas de pensar el cuerpo.

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Preguntas y respuestas

¿De qué trata Lo quieto se hace turbio, el libro de María José Ojeda?
Lo quieto se hace turbio aborda la relación entre el ser humano y la naturaleza y busca borrar las fronteras entre el cuerpo y el entorno mediante una escritura centrada en los sentidos.
¿Cómo influyeron el yoga y los textos religiosos en el libro de María José Ojeda?
El yoga llevó a Ojeda a interesarse por los Vedas, el Bhagavad Gita y la Biblia, textos que, según la autora, nutren algunos de los cuentos de Lo quieto se hace turbio.
¿Qué relación hay entre el cuerpo y la naturaleza en Lo quieto se hace turbio?
El libro plantea una relación simbiótica entre el cuerpo y la naturaleza. Plantas, animales, cuerpos de agua y tierra aparecen vinculados con los personajes a través de experiencias sensoriales.
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