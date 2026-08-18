María José Ojeda debuta con su libro de cuentos Lo quieto se hace turbio

Por su cercanía con el yoga, María José Ojeda se ha interesado en leer los Vedas, el Bhagavad Gita y la Biblia. De alguna forma, esos universos sapienciales nutren los cuentos de Lo quieto se hace turbio, su ópera prima publicada por Tusquets. Este libro –en palabras de la autora– relata la relación entre el ser humano y la naturaleza, a partir de una propuesta que busca borrar las fronteras entre el cuerpo y el entorno. El proyecto surgió durante la maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo.

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La autora explica que la idea inicial era trabajar en un proyecto sobre la relación de las personas con la naturaleza, aunque no tenía definido si escribiría cuentos o una novela. El libro Metáforas de la vida cotidiana, de George Lakoff y Mark Johnson, le proporcionó una base teórica para escribir los relatos. En el proceso de escritura Fernanda Trías tuvo un papel importante. Varios cuentos fueron escritos en sus clases, especialmente en una asignatura de poética que, según la autora, le permitió encontrar una voz situada entre la prosa y la poesía. Después de terminar la maestría, continuó trabajando con ella en una clínica de obra.