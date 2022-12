Casi de piedra es un libro de amor. Al principio es sobre ese amor tan conocido, el de una mujer que se enamora de un hombre, y al revés, aunque no tanto. Están esas primeras miradas, la “traga”, y él, que ni sabe que ella existe; luego, cuando por fin la ve, se enamoran. Al final, todavía es una novela de amor, pero ya no de dos que se aman.

Esta novela es la segunda de Ana Cristina Vélez Caicedo, y tiene la misma protagonista de la primera, Teresa, la misma geóloga de Amor en la Nube. Ana Cristina no siente que es escritora, sino que escribe porque hay ahí algo que quiere experimentar. Es profesora, apasionada por el arte, trabajó en escultura y en pintura, aunque, dice ella, hoy le interesa más el entender que el hacer. Tiene otros libros como Homo artisticus. Una perspectiva biológico-evolutiva, y Los invisibles de los visible. La imagen explicada.

El amor está en sus dos novelas, ¿cómo se fue armando Casi de Piedra?

“Quería seguir la historia de la primera. Yo nunca pensé que iba a escribir una novela, la primera simplemente fue por ponerme un reto, y esta segunda dije, ‘voy a continuar la historia sobre lo que le pasaría a Teresa luego de todos los ensayos que había hecho por conseguirse un novio en Internet’. No podía dejar a Teresa sin encontrar al amor de su vida, y la puse a encontrar el hombre que todas las mujeres hemos soñado. Las mujeres sueñan con conseguirse un artista, porque son muy especiales y creativos. Teresa, cuyo mundo es el de la ciencia, sueña con lo que no hay en su mundo: un artista. Y se lo consigue además bien buen mozo, un tipo divino, crespo, moreno, sensible, se consigue a Jerónimo, se consigue al artista, al difícil, ese que le gusta a todas las mujeres, y empieza una relación, para su sorpresa, muy rica y muy apasionada, pero las aves del paraíso necesitan muchas hembras, y esa ave no es una excepción. Así como le gusta a ella, le gusta a muchas otras, y se vuelve una relación muy complicada, porque ella no es una reina de belleza. Ella es una mujer común y corriente, es bajita, gordita, de pelo corto, no es supersexi, está metida en la ciencia, es seria en su trabajo, pero no en todo, pues tiene mucho humor. Con el tiempo, todas las relaciones sufren una caída de temperatura. Cuando el otro es muy atractivo, la relación sufre un poco más, y a él le resultan novedades bellas y jóvenes tentaciones. La novela es sobre cómo enfrenta Teresa la segunda ley de la termodinámica en su relación, lo que no se mantiene por el cauce, sino que se derrama por otros lados”.

Me llama mucho la atención cómo empieza la relación entre los dos protagonistas, ella lo ve y le gusta desde el inicio, y prácticamente trabaja para que él la vea y se enamore. A ella le cuesta más que a él

“A él no le cuesta nada, porque a los jerónimos que hay en este mundo no les cuesta casi nada conseguir pareja ya que las mujeres los buscan, ellos solo se tienen que dejarse, aceptar, y ya está. Ella, en cambio, se lucha al tipo, claro. Teresa quiere volverse necesaria, entonces le hace todo a Jerónimo, le resuelve la vida, para que él tenga un motivo importante para estar con ella, pero eso es muy mala idea, porque la psicología de los hombres no funciona así. Funciona al revés: cuando ellos dan todo, les parece que el otro vale mucho y se quieren quedar. La gente no abandona fácilmente aquello en lo que ha invertido. Cuando ellos dan poco y reciben mucho, creen que el otro no vale mucho. La pobre Teresa no lo sabía”.