“En Colombia hay muchas mujeres cruzadas por la violencia, que son víctimas y luego victimarias”: Jacobo Solano

Jacobo Solano (Valledupar) cree que las historias que se encuentra en la reportería a veces toca pasarlas por el cedazo de la ficción: así se convierten en arquetipos y narran una verdad mayor, además, le evitan al escritor una amenaza o la muerte. Solano es periodista y autor de ocho libros que, desde hace cuatro años, escribe sobre crimen organizado y política colombiana a la distancia de Milán. Su más reciente novela, La diabla del clan, recrea —con base en una investigación periodística— la vida de Andrea Sánchez, alias “La Diabla”, una mujer que pasó de víctima a victimaria y que ascendía en la estructura del Clan del Golfo cuando, en diciembre de 2024, una masacre en Aguachica le puso encima todos los reflectores. Hablamos con él sobre el libro, la frontera entre periodismo y ficción y las mafias que hermanan a Colombia con el sur de Italia.
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