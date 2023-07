$!30 años mirando con el corazón a los antioqueños

El Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales Las Vegas S.A. - In Care, tiene motivos para festejar. Y no es para menos, pues Antioquia se destaca a nivel nacional en temas de salud y, en la especialidad cardioneurovascular In Care ha sido durante sus 30 años de existencia, uno de los protagonistas más importantes de la región.

Su historia inició el 19 de mayo de 1993, cuando un grupo de médicos de varias especialidades y algunos empresarios, oficializaron la constitución del Instituto Cardiovascular, primer servicio ambulatorio en su género en la región y, desde entonces, fueron escribiendo una historia a la que le han puesto todo el corazón.

In Care se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardioneurovasculares y vasculares periféricas, marcando el camino y dejando huella con tecnología, profesionalismo y respeto total por los pacientes y sus familias.

“¡Te miramos con el corazón!”

El doctor Miguel Moncada no deja dudas en cuanto al lema que comparten todos en el grupo, “¡Te miramos con el corazón!”: “El paciente para nosotros es el reto máximo, es nuestro horizonte, nuestra guía. Eso lo tenemos presente en el día a día, es nuestro propósito superior”, dice.