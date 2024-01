Ahorro energético e innovación, las dos grandes prioridades de Atlas Copco

“No buscamos vender productos o servicios, buscamos vender soluciones que aporten un valor agregado a nuestros clientes”, afirma Jorge Nava, gerente general de la empresa. Precisamente ese valor agregado consiste en una mezcla entre innovación, tecnología y garantía de calidad.

Dentro de su amplio portafolio de servicios la compañía cuenta con equipos de medición de campo y softwares capaces de calcular el consumo de aire de sus clientes, lo que significa una oportunidad para brindarles mayor eficiencia energética y, por consiguiente, rentabilidad, siendo el ahorro de sus clientes una de sus prioridades.

“El dinero es un lenguaje universal, así que luego de una revisión integral incluyendo puntos de uso, diámetros de tuberías, equipos, fugas, materiales, etc., nos atrevemos a presentarle a nuestros clientes, por escrito, el posible porcentaje de ahorro en dinero, en el caso de adquirir nuestros servicios. Esto porque estamos seguros de cumplirlo”, afirma Nava.

Además, la compañía se caracteriza por altos índices de innovación. Son pioneros en implementar tecnología 4.0 a sus equipos, un servicio que permite monitorearlos a cualquier hora y desde cualquier lugar. En el caso de Colombia con un servicio técnico que cubre todo el territorio.

Teniendo como una de sus prioridades la sostenibilidad, la compañía que cuenta con 160 colaboradores en el país y es sede central para Venezuela, Ecuador, Surinam y Guyana, y que obtuvo en el 2023 la certificación Great Place To Work (un gran lugar para trabajar), tiene el objetivo, como la mayoría de empresas suecas, de alcanzar el “cero huella de carbono”. Para ello, no solo se ha centrado en renovar toda su flota de transporte en Colombia a vehículos híbridos, sino también en compensar las emisiones de CO2 que producen las máquinas que venden a través del programa Saving the Amazon a título de sus clientes.

“Sembramos árboles en el Amazonas colombiano para mitigar la huella de carbono y la deforestación. Además, generamos empleo porque son las mismas personas de la región quienes se encargan de la siembra. Nosotros las apoyamos económicamente para que puedan mejorar su calidad de vida y la de las comunidades”, agrega Nava.

