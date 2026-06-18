“Los invito a apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral”, Procurador General

Eljach Pacheco sostuvo que “ el resultado final se va a respetar, de eso depende la legitimidad y estabilidad de la sociedad (...) ninguna minoría, ningún desadaptado o energúmeno tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos (...) No se debe socavar la legitimidad de las urnas”.

Durante un encuentro con directores de medios regionales, al que también asistieron el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el Contralor General de la República, Carlos Rodríguez, el jefe del Ministerio Público resaltó que la “ única autoridad con efectos jurídicos determinantes para definir si una elección fue o no válida es el Consejo Nacional Electoral , con base en el escrutinio que hacen los jueces a partir de la organización que elabora la Registraduría. Nadie más tiene la competencia para decidir si acepta o no los resultados”.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco , invitó a los colombianos a convertirse en “ los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral, porque nadie puede arrebatarles a los colombianos su derecho sagrado a constituir sus instituciones, sin importar el resultado que entreguen las urnas ”.

Por su parte, el Registrador Nacional señaló que este es un momento importante para enviarle mensajes a la sociedad e informar que todas las instituciones están haciendo su tarea, de manera que las elecciones se desarrollen con normalidad.

De acuerdo con la misma Registraduría Nacional, todo está listo para la jornada electoral: 122.000 mesas de votación, 860.000 jurados, más de 400.000 testigos electorales y el acompañamiento de la Fuerza Pública. Condiciones necesarias para que las elecciones se realicen con transparencia.

El Contralor General destacó que “la institucionalidad ha tenido un reto importantísimo, pero se ha mostrado que la que hay es fuerte y sólida (...) Que esto salga bien no es solo deber de la Registraduría, se requiere la participación de todos”, y enfatizó que “no es posible que antes del resultado se hable de incendiar el país, no vamos a permitirlo cualquiera que sea el resultado, y ese es el llamado de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento”.

A su turno la directora del periódico El Colombiano, Luz María Sierra, quien estuvo presente en el encuentro, expresó su confianza en la institucionalidad alrededor de las actuales elecciones. “En mi ejercicio periodístico no había visto una jornada como la que acaba de pasar el 31 de mayo: tranquilas y con un conteo tan eficiente”, expresó.

Al concluir el evento, el jefe del Ministerio Público resaltó que “los colombianos somos los dueños de las elecciones y todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones porque en Colombia estamos todos y tenemos que caber todos (...) y la voz de las provincias, de las regiones, de los departamentos también tiene que oírse y conocerse en Colombia”

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría.