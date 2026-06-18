“Los invito a apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral”, Procurador General

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a los colombianos a convertirse en “los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral, porque nadie puede arrebatarles a los colombianos su derecho sagrado a constituir sus instituciones, sin importar el resultado que entreguen las urnas”.
Durante un encuentro con directores de medios regionales, al que también asistieron el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el Contralor General de la República, Carlos Rodríguez, el jefe del Ministerio Público resaltó que la “única autoridad con efectos jurídicos determinantes para definir si una elección fue o no válida es el Consejo Nacional Electoral, con base en el escrutinio que hacen los jueces a partir de la organización que elabora la Registraduría. Nadie más tiene la competencia para decidir si acepta o no los resultados”.
Eljach Pacheco sostuvo que “el resultado final se va a respetar, de eso depende la legitimidad y estabilidad de la sociedad (...) ninguna minoría, ningún desadaptado o energúmeno tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos (...) No se debe socavar la legitimidad de las urnas”.