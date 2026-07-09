Los espacios para eventos han dejado de ser recintos destinados únicamente a congresos o convenciones, hoy las organizaciones buscan lugares capaces de adaptarse a diferentes formatos, integrar servicios complementarios y ofrecer una experiencia completa para los asistentes.
De esta manera, el Centro de Eventos El Tesoro, CET, se ha consolidado como una infraestructura versátil dentro de Medellín, diseñada para albergar desde encuentros empresariales y académicos hasta ferias, lanzamientos de marca y actividades institucionales, en articulación con el ecosistema de servicios que ofrece el Parque Comercial.
Inaugurado en 2011 como parte de la expansión de El Tesoro Parque Comercial, el CET fue concebido para responder a las necesidades de un mercado de reuniones en constante evolución. “Nos hemos convertido en el recinto ideal para los encuentros académicos, empresariales y corporativos”, asegura Helena Rengifo, directora comercial El Tesoro.