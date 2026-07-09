Los espacios para eventos han dejado de ser recintos destinados únicamente a congresos o convenciones, hoy las organizaciones buscan lugares capaces de adaptarse a diferentes formatos, integrar servicios complementarios y ofrecer una experiencia completa para los asistentes. De esta manera, el Centro de Eventos El Tesoro, CET, se ha consolidado como una infraestructura versátil dentro de Medellín, diseñada para albergar desde encuentros empresariales y académicos hasta ferias, lanzamientos de marca y actividades institucionales, en articulación con el ecosistema de servicios que ofrece el Parque Comercial. Inaugurado en 2011 como parte de la expansión de El Tesoro Parque Comercial, el CET fue concebido para responder a las necesidades de un mercado de reuniones en constante evolución. “Nos hemos convertido en el recinto ideal para los encuentros académicos, empresariales y corporativos”, asegura Helena Rengifo, directora comercial El Tesoro.

Evento corporativo en el CET. Foto: Cortesía.

Una estrategia del Parque Comercial

Sus salones modulares, la flexibilidad para configurar distintos montajes y la integración con hotel, oferta gastronómica, comercio, servicios y amplias zonas de parqueo le permiten atender eventos de diferentes escalas y sectores. Esta combinación ha convertido al recinto en un aliado para empresas, gremios, universidades e instituciones que buscan desarrollar encuentros en un mismo entorno, con soluciones logísticas que facilitan tanto la organización como la experiencia de los asistentes. “Es un sistema 360, tenemos parqueaderos, hotel, un teatro con programación cultural, comercio y, además, extendemos algunos beneficios de nuestro programa Mi Tesoro a los asistentes de los eventos”, detalla Helena Rengifo.

La experiencia de ser un puesto de votación

Su capacidad de adaptación quedó demostrada este año, cuando la Registraduría Nacional eligió al Centro de Eventos El Tesoro como nuevo puesto oficial de votación para el sector de El Poblado. El recinto pasó de recibir congresos y convenciones a atender, en pocos meses, tres jornadas electorales en las que más de 36.000 ciudadanos ejercieron su derecho al voto. Para Helena Rengifo, el logro fue el resultado de una forma de operar que va más allá de ofrecer un espacio físico. “Nos involucramos con la organización, hacemos reuniones de logística junto con la Registraduría, las autoridades, la Secretaría de Tránsito y la Policía, miramos desde cada frente cómo podemos darle la mejor logística al evento”, explica.

Un referente de ciudad

Con capacidad para recibir hasta 1.200 personas y espacios configurables según las necesidades de cada evento, el Centro de Eventos El Tesoro se consolida como un referente para el turismo de reuniones y los encuentros empresariales en Medellín. Este año El Tesoro recibió el reconocimiento de Mall & Retail al posicionarlo como el parque comercial de propiedad horizontal con mayores ingresos del país durante 2025, resultado de un modelo de negocio basado en la experiencia del visitante, en el que el CET ha sido esencial para cumplir este objetivo.