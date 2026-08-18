Hace cuatro décadas, Clínica Somer nació con un propósito que hoy sigue definiendo su rumbo: acercar al Oriente antioqueño servicios de alta complejidad que antes no estaban disponibles en la región. Desde entonces, la institución ha construido una capacidad que le permite atender necesidades cada vez más complejas y reducir la necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse a otras ciudades para encontrar alternativas de tratamiento.
Hoy esa evolución se sustenta en dos conceptos que marcan su diferencial: alta complejidad e integralidad. Una combinación que permite reunir desde servicios de primer nivel hasta atención de tercer y cuarto nivel, con capacidades especializadas que son escasas incluso a escala nacional.