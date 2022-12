El sistema educativo como lo conocemos posibilitó la conexión con el mundo y sus vertiginosos cambios a través de las matemáticas y la ciencia. En la actualidad, han surgido en varios países nuevas formas de transformar este modelo educativo, que incluye las humanidades y las artes como elementos esenciales para promover una relación más sana con el entorno.

Matías, de Medellín, interactuaba poco con su familia y sus amigos, su personalidad era la de un niño tímido. No había nada malo en ello, pero a su mamá le angustiaba que no pudiera expresarse bien en su antiguo colegio. Buscó opciones y sintió afinidad con Cosmo Schools, la propuesta educativa de Comfama que se fundamenta en la libertad y la felicidad, parte de las potencialidades, búsquedas y propósitos de cada persona y posibilita la creación de nuevas aspiraciones y el acceso a oportunidades para que cada niño, niña o adolescente que llegue a la red de colegios se convierta en dueño de su propia existencia mientras le aporta al desarrollo de la sociedad.

“Lo que más me gusta es verlo a él motivado todos los días en el Colegio. Se ha convertido en un ser humano abierto y comunicativo, no solo en la interacción con sus amigos y compañeros, sino también en la casa con la familia. Creo que eso sucede porque esta es una educación más vivencial, entonces los aprendizajes no se quedan en un escritorio”, dice Tatiana Marcela Aristizábal, mamá de Matías.