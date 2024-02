Descubriendo Madrid a pie: los encantos de los free tours

Caminar por los sitios emblemáticos de Madrid es la mejor forma de conocer su belleza y su historia. Por esto, para aquellos que buscan una experiencia enriquecedora sin gastar una fortuna, los free tours gratis, free walking tour o paseo gratis caminando son la opción perfecta.

Después de elegir el mejor vuelo a Madrid y seleccionar el hospedaje, escoger la forma de conocer la ciudad es el siguiente paso.

¿Qué es un free tour?

Un free tour es un recorrido de aproximadamente 2 horas, dirigido por un guía especializado, que lleva a los turistas a los lugares más destacados de una manera personalizada. Estos recorridos, que generalmente se realizan a pie, permiten a los visitantes sumergirse en la historia y la cultura de la ciudad.

¿Cómo se usa el free tour?

Simplemente busque en Internet “free tour en Madrid” y elija el recorrido que más le interese. Cuando complete el formulario de reserva, recibirá un correo electrónico con la información sobre el lugar de encuentro y la hora de salida. Algunos tours no necesitan reservación, solo hay que presentarse al lugar designado y a la hora indicada. Si por alguna razón alguien no se siente cómodo y va en la mitad del recorrido, puede retirarse y no tiene que dar explicaciones ni pagar ningún costo.

¿Cuánto cuesta?

Aunque el tour no tiene un precio fijo, se espera que los participantes compensen al guía por su trabajo. Se recomienda una contribución mínima de 5€ a 10€ por persona, aunque los visitantes pueden pagar más si lo desean.

3 tours gratis en Madrid que no se puede perder

1. Madrid de los Borbones

Este tour le transportará al mundo dirigido por la poderosa dinastía Borbón. Comenzando en la Plaza Mayor, el recorrido incluye paradas en la Puerta del Sol, la Real Academia de Bellas Artes, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá, la magnífica escultura Las Cuadrigas, la famosísima estatua del Oso y el Madroño, entre otros lugares destacados.

2. Madrid hechizado

Para los amantes de lo misterioso, este tour revela historias de brujas, fantasmas y leyendas ocultas de Madrid. Desde la Plaza Mayor hasta la Casa de las Siete Chimeneas y la Plaza de Jacinto Benavente, este recorrido lo sumerge en el lado más oscuro de la ciudad.

La caminata conduce al turista a un encuentro con fantasmas en la Casa de las siete chimeneas y revela historias de lugares como la Real Cárcel de Madrid, la Gran Vía, la Calle de las Infantas y de la Diosa Cibeles. La iglesia de San José y el Instituto Cervantes también están en el tour, así como el Palacio de Linares, donde finaliza el paseo.

3. Barrio de las Letras

Este es un recorrido por las luchas, éxitos, traiciones, plagios y secretos de los escritores del siglo de oro de España. Inicia en La Plaza Mayor, y mientras avanza se conocen lugares e historias que dan cuenta de la famosa enemistad entre Miguel De Cervantes y Lope de Vega o de la de Luis Góngora y Calderón de la Barca.

Al llegar a la Puerta del Sol, sabrá muchas anécdotas y secretos de las vidas de otros escritores como Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer y José Zorrilla. Además, el tour entra en las mágicas plazas del Barrio de las Letras y La Plaza Santa Ana, y la calle Huerta y la calle del León son paradas obligatorias. Por último, y para cerrar con broche de oro, se recorre la calle Cervantes, lugar donde son develados los secretos del insigne escritor.

