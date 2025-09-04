Dislicores próxima a cumplir 50 años de innovación y legado familiar

La oficina de relaciones corporativas de Dislicores, es un lugar donde el legado cobra vida. En una de sus paredes, una fotografía en blanco y negro de Alberto González Londoño, fundador de la compañía, captura su mirada firme y su espíritu visionario. Esa imagen no solo evoca los inicios de una empresa construida con esfuerzo y convicción, sino que también inspira a quienes hoy continúan su camino.
En otro rincón de la oficina, una fotografía enmarca un momento íntimo y significativo: el matrimonio de Sara Lourido, nieta de Alberto González, la hija de Luz María González. La imagen, cálida y llena de simbolismo, refleja cómo los valores familiares siguen siendo el corazón de Dislicores.
Alberto González era un empresario y piloto apasionado de las aeronaves. En 1956, fundó junto a su hermano Roberto la Distribuidora de Confites Disconfites. Alberto quedó a la cabeza de la empresa y, en 1976, su esposa le sugirió montar una compañía que impulsara la cultura del vino en el país, que para entonces era casi nula. No hizo oídos sordos y fundó la Distribuidora de Vinos y Licores, que años después conoceríamos como Dislicores.
A la muerte de Alberto, cuando Luz María apenas tenía 19 años, tomó las riendas de la empresa junto a su hermano Juan Martín González, tres años menor. Ella estaba a punto de empezar a estudiar su carrera profesional para ser abogada, pero su vida tomó otro rumbo del que hoy no se arrepiente.
Reestructuró administrativamente la empresa de la mano de su hermano y familia, que en ese entonces tenía menos de 100 empleados, y la convirtió en la compañía líder en distribución de licores en el país, con más de 1.300 empleados.
El próximo año celebrarán su 50 aniversario, y junto a su hermano, su hijo y su sobrino Gregorio González, actual director de Retail Marketing y Canales Digitales, trabajan con vocación para llevar más alto el sueño que una vez tuvieron sus padres.
“En la actualidad Dislicores es el importador de marcas tan importantes como: todo el portafolio de LVMH: Veuve Clicquot, Glenmorangie, Chandon, Hennessy y Belvedere; de los mejores vinos españoles como Marqués de Murrieta, Muga y Ramón Bilbao; de vinos chilenos como VIK, La Celia y Castillo de Molina; de vinos argentinos como Escorihuela Gascón, La Celia y Las Moras”, dice Paola Restrepo, gerente de Customer Marketing, y agrega: “también celebramos la llegada a la familia de Opus One, considerado el mejor vino de Estados Unidos”.