Revisar el recibo de la luz suele convertirse en un dolor de cabeza cuando el valor supera lo presupuestado. El consumidor intenta descifrar qué electrodoméstico disparó el cobro o en qué fechas se produjo el mayor gasto. Para enerBit, esta problemática surge porque el usuario recibe los datos del consumo cuando el ciclo ya terminó, lo que anula cualquier posibilidad de ahorro oportuno.
La compañía nació en 2022 a partir de un proyecto de innovación dentro de Celsia, empresa perteneciente al Grupo Argos. Su meta estratégica es transformar la relación entre las personas y el servicio eléctrico mediante el uso de tecnología y analítica de datos en tiempo real.