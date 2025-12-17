Ensamble musical: un encuentro de fútbol, música y convivencia

Esta vez la Cultura del Fútbol abrió espacio para la música. Un ensamble musical conformado por las agrupaciones instrumentales La Murga del Indigente y La Banda de los del Sur, representativas de las hinchadas de los equipos paisas, se unieron a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia en un ejercicio artístico sin precedentes. Esta unión de sonidos, estilos y trayectorias se convirtió en una poderosa metáfora de lo que significa convivir desde la diferencia, reconocerse en el otro y compartir la ciudad desde el respeto.

Antesala al Clásico Paisa

La presentación, que se realizó el sábado pasado, fue en un momento histórico para el fútbol local: previo a la final paisa de la Copa Colombia, un acontecimiento que no se vivía desde hacía 21 años. El Clásico Paisa, que enfrenta a los dos principales equipos de Medellín: Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, volvió a poner a verdes y rojos frente a frente, con la ilusión intacta y el anhelo compartido de levantar la copa. Antes del inicio del partido, las y los asistentes que llegaron con anticipación al estadio pudieron disfrutar de este espectáculo musical, pensado no solo como un acto artístico, sino como una experiencia pedagógica y cultural. El ensamble fue una muestra clara de que en Medellín la Cultura del Fútbol es una realidad que se construye día a día, y que el deporte puede ser un punto de encuentro para promover mensajes de convivencia, paz y respeto, tanto dentro como fuera del estadio.

Un trabajo articulado

Este ejercicio artístico es también el reflejo de un trabajo articulado y sostenido entre las barras Rexixtenxia Norte y Los del Sur, y la Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que ha apostado por estrategias innovadoras para transformar las dinámicas alrededor del fútbol, resignificar el rol de las hinchadas y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.

Compromiso colectivo