Estudio revela que el blackjack es el juego que más salas en vivo tiene en Colombia

Un estudio realizado por BettingGuide Colombia sobre el nicho de los casinos en vivo online en el país, ha revelado que el blackjack es el juego más común en las salas de casino en vivo, superando a la clásica ruleta, que se suele considerar el juego estrella de los casinos y los juegos tipo show, que ofrecen una dinámica muy parecida a los concursos de la TV.

Tras analizar la oferta de todos los casinos en vivo legales en Colombia, se descubrió que el 35% de las salas de casino en vivo actuales se dedican al blackjack.

Así, los casinos online colombianos tienen un promedio de 23 salas de blackjack en vivo por solo 15 de ruleta y 14 de baccarat.

Un juego histórico

Conocido también como “21”, es un juego de cartas con una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus orígenes son objeto de debate, pero se cree que comenzó en los casinos franceses alrededor del 1700 bajo el nombre de “Vingt-et-Un”, que en francés significa “veintiuno”. Esta versión temprana del juego se asemeja mucho al blackjack moderno, con algunas diferencias en las reglas.

El juego se hizo popular en España y Francia antes de cruzar el Atlántico hacia América del Norte gracias a los colonos franceses. En los Estados Unidos, el blackjack no fue inmediatamente popular. Para aumentar su atractivo, los operadores de casinos comenzaron a ofrecer bonos especiales. Uno de estos bonos era un pago de 10 a 1 si la mano del jugador consistía en el as de picas y un “black jack” (el jota de picas o de tréboles). Este bono ya no se ofrece, pero el nombre “blackjack” se quedó. A día de hoy, las llamadas “side bets” que permiten obtener grandes premios si la combinación de cartas del crupier y del usuario cumplen cierto patrón son una reminiscencia de dicho bono.

A lo largo de los años, el blackjack evolucionó, incorporando diferentes elementos y reglas. Durante el siglo XX, se convirtió en uno de los juegos de casino más populares en todo el mundo.

La introducción de la estrategia básica y el conteo de cartas, popularizada por libros como “Beat the Dealer” de Edward O. Thorp en los años 60, añadió un nivel de habilidad al juego, diferenciándolo de otros juegos de casino basados principalmente en la suerte.

El futuro del casino en vivo

El futuro del casino en vivo promete ser una fusión emocionante de tecnología y entretenimiento, con la realidad virtual liderando la vanguardia.

La incorporación de la realidad virtual en los juegos de casino en vivo tiene el potencial de transformar completamente la experiencia del usuario. Con gafas de realidad virtual, los jugadores podrían sumergirse en un entorno de casino completamente interactivo y tridimensional, experimentando una sensación de estar físicamente presentes en un casino real, permitiendo una mejor inmersión, realismo y sobre todo interacciones más ricas con crupieres y otros jugadores.

Los expertos prevén un mayor protagonismo de los juegos basados en tragamonedas, en los que se espera una evolución hacia experiencias más interactivas y envolventes. Los avances en gráficos y animaciones, junto con la realidad virtual, podrían llevar las tragamonedas a un nuevo nivel, con narrativas más complejas, rondas de bonificación interactivas y una experiencia de usuario más personalizada.

Por último, los juegos tipo show de TV en casinos en vivo también están preparados para una transformación significativa. Estos juegos, que ya combinan elementos de juego con el formato de un programa de televisión, podrían integrar funcionas más interactivas.

Imagine participar en un juego de ruleta estilo show de TV donde, a través de la realidad virtual, puedas caminar hacia la mesa, interactuar con el presentador, hacer girar la ruleta y sentir la emoción del público.

