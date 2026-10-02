El motocross colombiano tendrá nuevamente una cita internacional. Del 2 al 4 de octubre, en Ernée, Francia, tres jóvenes pilotos del Team Yamaha Colombia competirán en la Copa YZ BLU CRU SuperFinale 2026, una competencia organizada por Yamaha Racing que reúne a talentos juveniles de diferentes países y que se desarrolla en el marco del Motocross of Nations (MXoN), uno de los principales escenarios de esta disciplina a nivel mundial.
La participación de Maximiliano Yepes, Martín Ospina y Jacobo Román marca, además, la segunda presencia consecutiva de Colombia en esta competencia. Detrás de esta representación está el programa BLU CRU, una iniciativa de Yamaha Racing orientada al desarrollo de jóvenes pilotos y que, en el país, hace parte de la apuesta de Incolmotos Yamaha por el crecimiento del motociclismo desde sus categorías formativas.
Para Juan Carlos González Callejas, presidente de Incolmotos Yamaha, se trata de un acompañamiento que se ha construido por décadas. “Durante estos 50 años de historia de Incolmotos Yamaha, el Team Yamaha Colombia ha estado presente en gran parte de ella y ha sido una plataforma para impulsar el talento y el crecimiento del deporte a motor en el país”, señala.