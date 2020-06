Las familias más vulnerables ya están recibiendo la devolución del IVA

Un millón de familias colombianas ya están siendo beneficiadas con la retribución del IVA que pagan actualmente, una medida que había sido prevista en 2019 para iniciar su implementación por etapas. La primera consistía en beneficiar a 100.000 grupos familiares, sin embargo, debido a la emergencia generada por el nuevo coronavirus, el Gobierno Nacional tomó la decisión de transformarla y cobijar de inmediato a 900.000 familias más.

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explica que el objetivo de este proyecto es “corregir la desigualdad de recursos a la que se ven sometidos los hogares más vulnerables del país que no tienen por qué pagar la misma cantidad de impuestos que paga una familia con mayores ingresos; especialmente ahora, en medio de la pandemia, cuando estas familias son las que más sufren”.

La de Alba Nelly Montoya es una de las familias que, a la fecha, ya ha recibido en dos ocasiones la devolución del IVA: una ayuda urgente para el bienestar propio y el de sus cuatro hijos. “Lo primero que hice con esta plata fue comprar comida. Es lo que más necesitamos en este momento”. Alba Nelly es recicladora y trabaja en el barrio Belén, de Medellín. Desde que la empresa a la que le vende el reciclaje detuvo su operación no ha podido abastecer bien su cocina.

Esta historia se repite en miles de hogares, por eso, agrega Luis Alberto, esta será una medida permanente. “Llegó para quedarse. Lo creamos pensando en corregir una injusticia y con este Gobierno buscamos beneficiar hasta dos millones de familias”. El monto de la devolución asciende a los $75.000 y el giro se efectúa cada dos meses, a través de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor.

Este proyecto se habría intentado por primera vez hace 15 años, aproximadamente, pero no fue posible identificar con exactitud cuáles eran los grupos familiares en estado de vulnerabilidad. “En ese momento las encuestas no eran robustas y precisas como lo son ahora, no tenían tanta credibilidad. Tampoco se tenía la tecnología ni la forma de implementar la entrega de los dineros”, agrega el director del Departamento Nacional de Planeación.

La devolución del IVA fue aprobada dentro de la Ley de Crecimiento Económico y, ahora, es una realidad posible y sin antecedentes dentro de las políticas sociales de Colombia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) evaluó la medida y la aplaudió como un programa con la capacidad de disminuir la desigualdad, de mitigar los efectos de la pandemia, así mismo, resaltó su innovación en temas de transparencia: es la primera vez en la historia tributaria del país que un programa de este tipo tiene disponible la totalidad de su información en su portal web.