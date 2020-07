Un nuevo despertar: coaching personal para la adaptación

Entonces, ¿qué significa realmente despertar?, ¿qué es eso de un nuevo despertar?

Quizá esa palabra común, pero a la vez inspiradora, nos recuerda que, así como diariamente tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo día, también en nuestro despertar espiritual y transformación personal, todos los días tenemos una nueva oportunidad de conquistar algo más de nuestro ser, algo más de nuestra historia. El proceso de integración del yo sucede como producto de una conquista permanente de nosotros mismos, de la incorporación de aspectos de nuestro yo olvidado, abandonado, reprimido, y de esos aspectos desintegrados que nos hacen más completos. No se trata de rechazar aquello que no nos gusta o por decisiones como el “así soy yo y esto otro no soy yo”.

El llamado es a unirnos a la invitación que nos hace la vida, para que, en la quietud de nuestro hogar físico y de nuestra hogar interior, nuestra alma, demos el permiso para que se nos revele ese nuevo despertar – aprendizaje, y la transformación personal que viene para cada uno con la experiencia que hoy vivimos.

Todo nuevo despertar implica el paso por momentos de oscuridad, como sucede en la noche cuando ya está a punto de amanecer. Esos momentos de paso por la oscuridad que nos prepara para el nuevo despertar muchas veces no son fáciles y es allí donde debemos aprender de otras personas que consideramos despiertas o mas iluminadas, por la sabiduría con que nos hablan de su experiencia transitando esos momentos oscuros, con recomendaciones que nos inspiran a descubrir que también en cada uno de nosotros está la sabiduría necesaria para nuestro despertar y transformación personal.

Como explica Omaira Giraldo, gerente de Felicidad de Open Mind Advisor, estas personas no son perfectas, pero han sido lo suficientemente valientes para superarse y coinciden en algunos aspectos que de forma regular hacen parte de ese proceso de liberación y activación de su verdadero poder.

1. Soltar el control y con él los apegos: en los momentos en los que hemos sido superados por la situación y definitivamente el control está mas allá de nuestras manos, lo mejor es no resistirse y en humildad hacernos cargo de lo único que podemos controlar: nosotros mismos y nuestras reacciones al entorno.

2. Identificar nuestros patrones inadecuados: comportamientos que no nos permiten el afrontamiento saludable de la situación. Si no nos detenemos a observarnos, podemos hacer demasiada actividad ineficaz, por eso la invitación es a usar el momento de quietud para observarse y buscar respuestas adentro y no afuera.

3. Aprender a silenciar la mente y buscar la paz interior: es allí donde se encuentra la conexión con la sabiduría infinita, las mejores respuestas a cada situación y a donde los aprendizajes llegan de manera intuitiva.

4. Superar nuestros miedos: asombrosamente al otro lado del miedo se descubre que hay formas nuevas de vivir, nuevos recursos y, en muchos casos, situaciones más afortunadas que las que hemos tenido, pero no hemos sido capaz de verlas por estar aferrados a una condición habitual o status quo.

5. Vivir más compasivamente con nosotros mismos y con los otros: es un estado de conexión y sensibilidad con todos los seres humanos y con otras especies vivas. Un estado que nos hace sensibles al verdadero cuidado de la vida y no a la competencia y búsqueda de superar a los demás. Es conectar con el cuidado del otro que hace parte de mi vida, donde el dolor de esa persona es también mi dolor, no para resolverlo, pero sí para acompañarnos en la resolución conjunta.

6. Disponernos a ser y vivir de una manera diferente: todo despertar trae cambios y si nos abrirnos a este no podemos esperar regresar a los antiguos hábitos que ya evidenciamos como no útiles. La invitación es entonces a tomarnos el riesgo de generar nuevos hábitos, nuevos paradigmas más posibilitadores, incluyentes y cuidadosos de la vida. Como lo han dicho grandes maestros, no tenemos que cambiar el mundo, pero hoy, si cada uno cambia en poco tiempo tendremos un mundo diferente.