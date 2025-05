Calamaro abandonó el escenario en Cali tras abucheos y estalló con la ciudad: “Están cancelados y bloqueados”

En medio de su gira 1999 Tour, Andrés Calamaro llegó a territorio colombiano, siendo la ciudad de Cali su segundo destino en el territorio nacional . Allí, el exvocalista de Los Rodríguez no terminó su presentación debido a los abucheos del público.

“Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir. Anoche dimos el recital completo, dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo” (sic) , escribió el argentino, defendiendo además de haber dado el show completo en la Arena Cañaveralejo.

“Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad”, continuó Calamaro en su publicación rechazando la Ley 219 de 2023 aprobada en el Congreso colombiano que prohíbe en el país las corridas de toros.

Calamaro dijo no ser ni torero ni maltratador de animales, pero hizo una alusión a quienes comen animales a diario. “La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalista para con los ciudadanos el no favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada” (sic), posteó.

“Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza”, concluyó el artista argentino de rock.