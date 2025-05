Video | Ángel Di María regresa al fútbol argentino: su nuevo club lo confirmó en redes sociales

El “Fideo” comenzó su carrera en Rosario Central en 2005 y dos temporadas después inició un periplo de 18 años en Europa, con pasos por Benfica, Real Madrid, Manchester United, París Saint-Germain, Juventus y regreso a Benfica, desde donde vuelve al “Canalla”.

El jugador replicó el anuncio de Rosario Central en su cuenta de Instagram y respondió con unos emojis de corazones en azul y amarillo, los colores del equipo.

La vuelta de Di María a Rosario se produce en un contexto especial, un año después de que el extremo recibiera mensajes intimidatorios contra sus familiares en esa ciudad de la provincia de Santa Fe.

Después de ese hecho, Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, contó: “(Di María) nos informó que no está garantizada la seguridad ni para él ni para su familia. Nos dijo que no se sentía seguro. No siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo esa decisión”.

Sin embargo, días después, la gobernación de la provincia de Santa Fe informó que “los protocolos están vigentes para garantizar la seguridad de las personas públicas”. En este contexto, Di María tomó la decisión de volver a jugar en Rosario Central, y rechazar propuestas para jugar en Arabia Saudita.