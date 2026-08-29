Aparatoso choque entre bus y camión en la vía Medellín-Manizales; hay varios muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la vía que comunica a Manizales con Medellín, donde un bus de Expreso Bolivariano chocó con un camión. El siniestro dejó, de manera preliminar, tres personas fallecidas y 15 lesionadas.

El accidente ocurrió en el sector de Las Felicias, en jurisdicción de Caldas, aproximadamente a 27 kilómetros de La Pintada. Tras el impacto, el bus terminó volcado, según los primeros reportes conocidos sobre la emergencia.

La información preliminar señala que hay por lo menos tres personas muertas y 15 más resultaron lesionadas, aunque estas cifras podrían cambiar a medida que las autoridades avancen en la atención de la emergencia y entreguen un reporte consolidado.

La magnitud del choque obligó a desplegar la atención de organismos de socorro y unidades de la Policía de Carreteras, que llegaron al lugar para atender a los heridos y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. También participaron en el rescate los funcionarios adscritos a la Concesión Pacífico 2, así como los cuerpos de bomberos de Supía y Marmato (Caldas), lo mimos que los de La Pintada.

Diez de los afectados fueron trasladados hacia Marmato en tanto que el resto fueron remitidos a La Pintada.

“Alguna gente en carros particulares nos ayudaron con ese traslado; uno de los muertos es el conductor del bus”, le dijo a EL COLOMBIANO el sargento Adrián Cardona, comandante de los bomberos de La Pintada, quien sin embargo no reveló la identidad de este.

Los nombres de las personas lesionadas que fueron llevadas al hospital local de este último municipio son: Numar Ardila Morales, Ana María Correa, Johan Steven Restrepo López, Óscar Darío de Jesús Correa Fernández y Luz Marina Bolívar Herrera.

El tránsito por este tramo de la vía donde ocurrió el hecho permanecía restringido al inicio de la noche de este sábado, mientras que se desarrollan las labores de levantamiento de los cadáveres, , por lo que las autoridades adelantan el manejo de la movilidad en el sector.

Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del accidente por parte de las autoridades; sin embargo, un video difundido muestra que aparentemente el bus perteneciente a la empresa Expreso Bolivariano invadió el carril del otro vehículo, que a su vez y al parecer para tratar de esquivar el choque orientó su dirección hacia la berma del carreteable.