Armando Calle, el personaje más famoso de Q’HUBO, alcanzó un nuevo hito, ¿de qué se trata?

“¡Lo logramos! Sí, señores, completamos las 400 soluciones y yo estoy feliz y orgulloso de la labor que hemos hecho desde mi nacimiento, el 16 de junio de 2011. Mejor dicho, se me adelantó el cumpleaños, porque, más que denunciar y ayudar a tapar huecos y arreglar daños, mi satisfacción verdadera es por las incontables vidas que hemos podido salvar”, escribía este viernes el querido Armando en las páginas de Q’HUBO.

Los huecos son los principales enemigos de Armando Calle, son muchas las fotos que se ha tomado en diferentes puntos de la ciudad con la esperanza de que sean tapados lo más pronto posible para que no ocurran desgracias que lamentar.

“Yo soy un bacán, pero los huecos en las calles son mis principales enemigos. No los soporto: causan accidentes y daños a vehículos. Mi trabajo es ayudar a erradicarlos a como dé lugar”, dice.

Entonces, en ese arduo trabajo se ha mantenido por cerca de 14 años y justo llegó a la solución 400 que también se trató de un hueco.

“Hace unos días, en medio de un recorrido, me encontré un boquete en Manrique Raizal, exactamente en la calle 76 con carrera 40, y fue inevitable no detenerse para inspeccionar. Además de que era grande y profundo, estaba en una loma, y ustedes no se imaginan las maromas de los conductores para pasar sanos y salvos por allí”, cuenta Armando.

El arreglo fue rápido. Lo denunciaron el miércoles y el jueves ya lo estaba arreglando la Secretaría de Infraestructura de Medellín. “Que esta sea la oportunidad para agradecerles, porque ellos nos han parado bolas y han acudido a nuestro llamado, ayudándonos a encontrarle doliente a los huecos y corriendo rapidito a taparlos”, anotó Armando y bueno la misma secretaría celebró esta solución 400 de Armando Calle.

“Estamos celebrando el hueco número 400 para Q’HUBO y para nosotros el 13.724 desde que iniciamos el año pasado con el contrato de malla vial y apoyándonos con nuestras cuadrillas de trabajadores oficiales, y aquí estamos de celebración”, dijo el actual secretario de infraestructura, Jaime Andrés Naranjo.