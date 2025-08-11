“La actividad política tiene un riesgo, como manejar en bicicleta tiene riesgo de caerse”: Alfredo Saade sobre asesinato de Miguel Uribe

Haber comparado el asesinado del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con los riesgos que se tienen al montar bicicleta, generó fuertes críticas en contra del jefe de gabinete presidencial. Alfredo Saade.
En alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro atendió a la prensa en la mañana de este lunes, en Bogotá, y se pronunció frente a la muerte del político de oposición, quien duró dos meses luchando por su vida en el hospital, tras ser abaleado el pasado 7 de junio.
“La actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque este país ha estado convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”, declaró Saade.
El pronunciamiento produjo airadas reacciones de los opinadores en redes sociales, como X, que incluyeron insultos e improperios contra el jefe de gabinete.
Saade también dedicó varias palabras para defender a su jefe Petro, señalado por algunos sectores de la sociedad de no haber protegido de manera eficaz al opositor político.
“No se puede seguir insinuando que el presidente Petro tiene culpa en este homicidio. El país tiene que tener claro que el presidente Petro siempre ha buscado la paz de la nación, a pesar de ser un hombre perseguido por sus adversarios. El presidente Petro es la persona más perseguida de los últimos tiempos, ha demostrado que el amor fraternal es el único que puede lograr transformar una nación”, afirmó.
En la tarde de este lunes habrá un consejo extraordinario de seguridad convocado por la Presidencia de la República, en la que se anunciarán directrices respecto a lo sucedido.
“Como gobierno, exigimos a la justicia que se llegue a esas personas que fueron las que dieron la orden de asesinar al senador Miguel Uribe”, concluyó Saade.
