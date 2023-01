Este caso fue aprovechado en la ofensiva digital de las cuentas rusas analizadas por Taibbi. Más de 7.000 contenidos se generaron contra Abudinen en un lapso no mayor a 10 días, lo que produjo una actividad en masa que detonó un ambiente de opinión en contra de la exfuncionaria. El caso aquí es que mientras se señalaba el acto de corrupción, se presentaba a los candidatos del Pacto Histórico como los salvadores de casos como estos.

Al analizar el tono y la atmósfera de los contenidos, es claro que el propósito era instalar en la opinión la idea de que quien se había apropiado de estos recursos era la exministra Abudinen y no la Unión Temporal en cabeza del condenado Emilio Tapia. En ese momento la investigación de la justicia no había hecho descubrimientos, y hoy Abudinen se defiende diciendo que ella caducó el contrato y expuso a los corruptos, aunque su rol en dicha convocatoria de contratación está por establecerse.

Al cruzar los datos de las cuentas implementadas para hablar de este caso durante 2022, es bastante evidente que trataban de llevar a los usuarios de las redes sociales a atacar al entonces presidente Iván Duque. Las cuentas actuaban de manera coordinada contra el exmandatario descalificando permanentemente sus decisiones, incitando a marchar contra su Gobierno en medio del llamado “estallido social”, desestimando sus acciones y las de varios de sus ministros. Además, siempre estuvo presente la burla sobre la imagen personal del exmandatario asociándolo a animales, atacando a su familia; así miles de cuentas iban minando lentamente su imagen y la del final de su gobierno frente a la opinión pública.

Otros nombres analizados con herramientas de analítica son los de los candidatos presidenciales del momento enfrentados a Gustavo Petro, es decir: Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez; la actividad contra estos personajes en medio de la campaña se convirtió en una guerra invisible a los ojos de la opinión que generó grandes volúmenes de tráfico con contenidos hostiles y humillantes que se propagaban en las redes a medida que crecía la emoción de la contienda electoral.

Los llamados “petrovideos” revelaron en la propia voz del asesor digital de la campaña Petro, hoy cónsul en Chile, Sebastián Guanumen, un audio donde éste expone parte de la estrategia de matoneo desplegado por esa campaña política.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, se escucha decir en los audios a Guanumen, quien estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Pueblos, en Moscú.

Es llamativo que en el cruce de datos aparece recurrentemente el nombre del exsenador Gustavo Bolívar apoyado por las 10 cuentas, retrinado permanentemente por ellas y en ocasiones aplaudido en sus trinos ofensivos contra funcionarios como si se tratara de una primera línea, esta vez digital, de su actividad política. En varios círculos políticos se dice que Bolívar es experto en bodegas digitales, cosa que él ha negado persistentemente, asegurando que al interior del Pacto Histórico hay mucha colaboración.

El psiquiatra Rodrigo Córdoba, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, explica cómo actúan este tipo de contenidos y las estrategias digitales de daño en el cerebro del ser humano.

Córdoba afirma que estas organizaciones hacen una especie de “historia clínica” de los objetivos humanos, los analizan, observan sus debilidades y atacan en manadas para minar la autoestima de las personas instalado previamente un estado negativo de opinión contra ellas.

Es una forma muy sofisticada, manifiesta Córdoba, de convertir a la opinión pública en un instrumento contra las instituciones en búsqueda de lograr objetivos de alto valor que minen la credibilidad de esas personas y de paso de sus cargos.