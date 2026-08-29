En vivo | Lucas González definió la titular de Nacional para enfrentar a Alianza

Atlético Nacional visita a Alianza en Valledupar por la octava fecha de la Liga BetPlay-2. Es una nueva prueba para un equipo que aparece en la parte alta de la clasificación y que necesita darle regularidad a su propuesta futbolística.

Nacional llega en la cuarta posición, con siete goles a favor y apenas tres en contra en sus cuatro partidos oficiales de Liga. Más allá de los números, el principal objetivo para Lucas González es que el equipo pueda sostener durante más minutos el fútbol que mostró en el primer tiempo del duelo contra Cali.

El conjunto antioqueño acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos disputados en todas las competencias. En ese recorrido aparecen triunfos como el 2-1 frente a Fortaleza y el 3-0 contra Jaguares de Córdoba, además de una derrota 1-0 ante América de Cali y un empate 2-2 en un amistoso frente a Once Caldas.

Los últimos enfrentamientos entre Nacional y Alianza favorecen al conjunto verdolaga. Nacional ganó tres de los cinco cruces más recientes, mientras que Alianza consiguió una victoria y se registró un empate.

La nómina titular que decidió Lucas González para este encuentro es con Franco Armani; Yeicar Perlaza, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Andres Sarmiento y Alfredo Morelos.

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