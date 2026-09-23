¿Le gusta el running? Carrera en Rionegro recaudará fondos para viviendas de familias afectadas por el terremoto

La Fundación Imusa-Samurai realizará en noviembre la tercera edición de “Corriendo por un Hogar”, una carrera cuyos recursos de inscripción serán destinados a la construcción de viviendas para familias afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto. La jornada deportiva se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en Jardines de Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, y tendrá recorridos de 2, 6 y 10 kilómetros. La convocatoria está dirigida a corredores de diferentes niveles, familias y personas que quieran participar con sus mascotas. La Fundación espera reunir a 1.500 participantes en esta edición. Las inscripciones tienen un valor de $140.000 por persona y, según la organización, la totalidad de los recursos recaudados será destinada a la construcción de viviendas dignas para las familias afectadas.

Las primeras viviendas serán entregadas en octubre

Como parte de la respuesta al terremoto, la Fundación IMUSA SAMURAI anunció que en octubre entregará las primeras 18 viviendas en Curiquidó, Chibugá, Beté y Quibdó. La tercera edición de la carrera busca darle continuidad a ese proceso y aportar recursos para la construcción de nuevos hogares para las personas damnificadas. “Después del terremoto del 10 de agosto, nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y contribuir a que puedan recuperar la seguridad y la tranquilidad que brinda una vivienda digna. Con esta tercera edición queremos demostrar, una vez más, que cuando una comunidad se une alrededor de una causa común, es posible transformar realidades y generar un impacto que permanece en el tiempo”, afirmó Catalina Umaña, directora de la Fundación IMUSA SAMURAI. La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que el acceso a vivienda continúa siendo un desafío para numerosos hogares colombianos. De acuerdo con la información entregada por la Fundación, la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE señala que el 25,6 % de los hogares del país presenta déficit habitacional.

La Fundación IMUSA SAMURAI espera reunir a 1.500 participantes en una carrera cuyos recursos serán destinados a la construcción de viviendas. FOTO: Fundación IMUSA SAMURAI.

“Corriendo por un Hogar” llega a su tercera edición después de haber reunido a más de 2.400 participantes. Según la Fundación IMUSA SAMURAI, las ediciones anteriores han contribuido a la construcción de 203 viviendas en diferentes regiones del país. Para esta nueva jornada, la organización plantea que el aporte de los participantes se convierta directamente en recursos para continuar con la construcción de hogares destinados a familias afectadas por el terremoto. La Fundación hace parte de Groupe SEB y desarrolla el programa Constructores de Sueños, enfocado en mejorar las condiciones de vivienda y hábitat de familias vulnerables mediante la construcción o mejoramiento de sus hogares. El programa también contempla acciones relacionadas con el entorno comunitario, oportunidades de desarrollo y donaciones de productos de la compañía. De acuerdo con la organización, durante sus 10 años de funcionamiento ha contribuido a la construcción y mejoramiento de viviendas en diferentes regiones de Colombia. La carrera de noviembre busca así combinar una actividad deportiva con una iniciativa de apoyo a las familias que todavía requieren soluciones habitacionales tras la emergencia del 10 de agosto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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