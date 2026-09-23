¿Le gusta el running? Carrera en Rionegro recaudará fondos para viviendas de familias afectadas por el terremoto

La Fundación Imusa-Samurai realizará en noviembre la tercera edición de “Corriendo por un Hogar”, una carrera cuyos recursos de inscripción serán destinados a la construcción de viviendas para familias afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.
La jornada deportiva se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en Jardines de Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, y tendrá recorridos de 2, 6 y 10 kilómetros. La convocatoria está dirigida a corredores de diferentes niveles, familias y personas que quieran participar con sus mascotas.
La Fundación espera reunir a 1.500 participantes en esta edición. Las inscripciones tienen un valor de $140.000 por persona y, según la organización, la totalidad de los recursos recaudados será destinada a la construcción de viviendas dignas para las familias afectadas.