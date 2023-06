En medio del público que la rodea, y con las cámaras enfocando su rostro, a Daniela Atehortúa se le quiebra la voz cuando intenta hilar varias palabras a la vez. Sus nervios para expresarse contrastan con la seguridad y fuerza con la que dispara al blanco. El sentimiento de emoción que evidencia la antioqueña es entendible, pues esta temporada no para de experimentar vivencias nuevas gracias a un deporte que la flechó desde que lo conoció: el tiro con arco. Por primera vez, en nueve años, asistió a una rueda de prensa con medios del país e internacionales, actuará con Antioquia en Juegos Nacionales, se ganó el derecho a representar a la Selección Colombia de mayores y compite en una Copa Mundo, certamen en el que precisamente, en 2014, identificó su pasión. “En ese momento estaba indecisa, no sabía qué iba a hacer con mi vida, simplemente estudiaba. Resulta que en una visita al Parque Norte no comprendía por qué había tantas personas con arcos y flechas. Me quedé viendo la competencia en la que estaban y de inmediato, como por arte de magia, me entraron las ganas de practicar esa actividad”, rememora Daniela, quien en ese instante tenía 13 años. Del evento que habla era la final de una Copa Mundo de tico con arco en Medellín. “Ni entendía lo que estaba pasando, yo decía, ¿pero qué es eso tan raro que están jugando? En mis recuerdos vagos no olvido las caras de deportistas a los que aplaudían como Sara López y Daniel Muñoz”, comenta Atehortúa, quien por su cuenta, al día siguiente, empezó a averiguar cómo practicar la especialidad. Así fue como comenzó a entrenar en las Escuelas Populares del Inder, y tras dos años siguió su proceso formativo en la Liga Antioqueña de Arquería. Ahora, a sus 22 años de edad, Daniela representa a Colombia en la Copa Mundo que retornó a la capital de la montaña, en la que comparte equipo con Sara, Daniel y otros referentes nacionales y, de paso, se mide a lo más grande de este deporte en el mundo. “Estar al lado de todas estas figuras este es el premio al esfuerzo, te da a entender que el trabajo trae su recompensa, comenta la arquera, quien cursa séptimo semestre de Microbiología en la Universidad de Antioquia.

Se mantuvo fuerte

Confiesa que muchas veces, en medio del desgaste por rendir en medio de sus responsabilidades y la presión que generan estas, llegó el pensamiento si valía la pena continuar. “Mis padres fueron fundamentales para no dar un paso al costado. Me decían que si era feliz en lo que hacía que no dejar de luchar por mis metas y que todo llegaba a su debido tiempo. Y vea, ahora estoy en la Selección, algo por lo que me sacrifiqué y por lo que me sigo esmerando para mantenerme entre las mejores”. Pese a competir por primera vez en una Selección, evidencia poder mental para afrontar la Copa Mundo en Medellín. “El hecho de representar al país es una responsabilidad grande, pero la idea no es participar solamente sino buscar que las medallas se queden acá. Tenemos un equipo fuerte y estamos motivados para realizar una buena presentación”, indica Daniela. “Quiero que otros vivan esto como me sucedió a mí, ser fuente de inspiración. Si bien incursionar en el alto rendimiento es arduo, la forma en la que el deporte te cambia internamente es la mejor ganancia para la vida. Te vuelves de manera más rápida en un ser más responsable, aprendes a cuidarte, a valorar lo que tienes, a esforzarte más, a conocerte, a tener paciencia, siempre buscando ser mejor persona y deportista”, añadió Daniela, quien ahora, con el talento que desborda, no solo espera consolidarse en el arco sino flechar a otros jóvenes para que incursionen en esta especialidad como lo hizo ella.

