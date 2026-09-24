Video | José Manuel Restrepo en la ONU: “Colombia cree que la protección de derechos humanos pierde credibilidad cuando es sometido a cálculos políticos”

Se esperaba que su intervención marcara un punto de quiebre frente a la administración de Gustavo Petro. Ayer, por ejemplo, Restrepo se reunió con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y durante la semana ha sostenido distintos encuentros diplomáticos para fortalecer las relaciones de Colombia con otros países.

El vicepresidente José Manuel Restrepo pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de Colombia, tal como se lo ordenó el presidente Abelardo de la Espriella.

Antes de iniciar su discurso, el vicepresidente aseguró que las palabras que iba a pronunciar son directamente escritas por el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.

“He pedido al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, que lea este mensaje en mi nombre. Lo he hecho porque le aseguré al pueblo colombiano que no saldría del país durante los cuatro años de mi mandato, y estoy cumpliendo esa promesa”, confirmó el vicepresidente.

Hablando del terremoto del 10 de agosto que azotó a Colombia, José Manuel Restrepo inició su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. “El gobierno, que apenas comenzaba su labor, se vio obligado a enfrentar uno de los mayores desastres naturales de nuestra historia reciente”, señaló.

El vicepresidente aseguró que la reacción del Estado fue inmediata: “No había tiempo para preguntarnos si estábamos preparados. Teníamos que actuar, y lo hicimos. Desde el primer momento di una instrucción inequívoca: había que salvar vidas humanas. Para todo lo demás habría tiempo. Los nombramientos podían esperar, las reuniones podían esperar”, dijo.

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