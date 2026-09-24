Video | José Manuel Restrepo en la ONU: “Colombia cree que la protección de derechos humanos pierde credibilidad cuando es sometido a cálculos políticos”

El vicepresidente José Manuel Restrepo pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación de Colombia, tal como se lo ordenó el presidente Abelardo de la Espriella.
Se esperaba que su intervención marcara un punto de quiebre frente a la administración de Gustavo Petro. Ayer, por ejemplo, Restrepo se reunió con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y durante la semana ha sostenido distintos encuentros diplomáticos para fortalecer las relaciones de Colombia con otros países.