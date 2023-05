Ser la primera mujer en dirigir una final femenina es motivo de orgullo para Mariana Quintero, árbitra de 25 años quien además de ejercer como juez es entrenadora personal y madre de Máximo, un bebé de dos meses.

Esta polifacética antioqueña inició en el silbato nacional a los 16 años, por influencia de Juan David Monsalve, su profesor de Educación Física y miembro de la Corporación Arbitral, Social y Deportiva de Antioquia (CASDA). Cuando Mariana cursaba el grado once en la Institución Educativa El Pedregal, él la invitó a uno de los cursos que realiza este colegio de jueces.

“En esa inducción me enamoré del arbitraje y decidí seguir explorando este campo”, relata.

En ese momento empezó a ejercer de lleno esa profesión y a capacitarse. Comenzó a adquirir experiencia en la Liga Antioqueña de Fútbol en el que pitó encuentros de las categorías sub-12 y sub-13, y en torneos como el Babyfútbol.

Cuando sus padres y hermanos se enteraron de que se iba a dedicar a este oficio, lo tomaron por sorpresa.

Al principio quisieron convencerla para que no lo hiciera, pero ella les explicó la pasión que sentía al impartir justicia en el terreno de juego: “Yo les dije que me quería dedicar a esto, al principio no se veían convencidos, pero después me acompañaban a los encuentros que dirigía”.

Incluso recuerda con risas que en uno de los partidos las personas le lanzaban insultos (madrazos) con sus padres presentes. Pero después se dieron cuenta de que era un gaje del oficio.