En esta cueva convivieron dos tipos de humanos arcaicos

Fue en 2010 cuando a partir de un hueso del dedo hallado en la cueva se determinó que era de una especie no conocida de homínino. Estudios posteriores, con algunos otros y escasos restos se fue descifrando la genética de estos antiguos habitantes y de los neandertales de Altai.

Pero no había sido posible establecer una fecha precisa de ocupación de la región: la mayoría de los restos tenían más de 50.000 años.

En los nuevos estudios se hicieron 50 dataciones con radiocarbono e imágenes y así se pudo establecer la cronología de ocupación de Denisova y la edad mínima de los seres híbridos (denisovanos-neandertales) que nacieron del apareamiento interespecies.

Uno de los estudios en Nature, dirigido por la profesora Zenobia Jacobs, geocronologista de la Universidad de Wollongong en Australia, se basó en datación óptica de los sedimentos en la cueva, la mayoría muy antiguos para el uso de radiocarbono.

Esta técnica mide el tiempo desde que los granos de cuarzo y feldespato en el sedimento estuvieron expuestos por última vez a la luz.

La otra investigación, dirigida por Katerina Douka, del Max Planck Institute for the Science of Human History, Alemania, obtuvo las edades de radiocarbono de huesos, dientes y carbón recuperados de las capas superiores del sitio y desarrollaron un modelo estadístico para integrar todas las dataciones hechas.

“Esta nueva cronología para Denisova nos da una línea del tiempo para la rica cantidad de datos generados por los colegas rusos sobre la historia arqueológica y medioambiental de la cueva durante los últimos tres ciclos interglaciares”, dijo Jacobs.

Y aunque la historia pareciera terminar aquí, no es así.

Los Homo sapiens también pudieron habitar la caverna, sugieren algunos análisis. Unos colgantes de hueso y herramientas, similares a los elaborados por humanos modernos en Europa, son de hace 49.000 a 43.000 años, de acuerdo con el grupo alemán de Douka, una atribución que discuten los rusos dado que en Altai no se han encontrado fósiles de humanos modernos allí: un hueso de homínino fue datado de hace 50.000 a 46.000 años pero no se logró atribuirlo a alguna especie en particular.

Una historia .increíble