Eva Ferrer declaró en la Procuraduría, pero sigue sin cumplir cita en Fiscalía

Eva Ferrer, la española que fue amiga de Verónica Alcocer, declaró de manera virtual ante la Procuraduría por los señalamientos que ha hecho contra la exprimera dama. La diligencia se realizó desde España, donde permanece la exconsejera presidencial, luego de ser citada por el Ministerio Público.
Sin embargo, Ferrer todavía tiene pendiente su comparecencia ante la Fiscalía General, que la citó por cuarta vez para que entregue su versión sobre las acusaciones que ha hecho contra Alcocer. La nueva diligencia está programada para el próximo 21 de octubre y se realizará de manera virtual, según informó su abogado defensor, Jhony Batalla Mena.
La exfuncionaria no ha atendido las tres citaciones anteriores de la Fiscalía, previstas para el 27 de agosto, el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2026. Sus reiteradas inasistencias han retrasado la diligencia en la que las autoridades esperan conocer formalmente su versión y las pruebas que pueda aportar sobre los señalamientos contra la exprimera dama.