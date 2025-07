Tercer macabro hallazgo en el Oriente antioqueño: encontraron cuerpo embolsado en una calle de Rionegro

Los investigadores judiciales de este municipio realizaron la inspección judicial al cadáver del hombre, pero al no extraerlo de las envolturas y al no encontrar documentos, no pudieron establecer su identidad.

Aunque preliminarmente la muerte habría sido causada a golpes, quedará en manos de Medicina Legal establecer con claridad qué ocurrió con esta persona, así como su nombre, para tener mayor precisión en las labores investigativas.

Entérese: Identifican a hombre embolsado en Rionegro y a quien fue desmembrado en Marinilla: serían de Bello

Dos casos de cuerpos embolsados en Rionegro es una situación que los habitantes de este municipio no habían visto en los años recientes, pero que se produjo en los últimos días en medio de la disputa entre la banda El Mesa y la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

El anterior caso de estos ocurrió el 17 de julio en el barrio Belchite, cuando en una zona boscosa las autoridades hallaron el cadáver de Cristan Castaño Otálvaro, de 38 años, quien era oriundo de Abejorral, pero que estaba radicado en Bello. Se investiga si formaría parte de la banda El Mesa, teniendo en cuenta que presentaba anotaciones por concierto para delinquir y porte y tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar: Macabros hallazgos: encuentran extremidades humanas en Marinilla y en La Pradera

A este se le sumó el hallazgo de un brazo en el barrio Bellavista, de Marinilla, y de una pierna en el relleno sanitario La Pradera, de Donmatías, partes que corresponderían a Ángel Gabriel Solano Hernández, de 29 años. Cuando encontraron la extremidad superior, lo dejaron en unas bolsas y con un cartel que decía “Anti Mesa”. De las otras partes del cuerpo no ha habido rastro.