Cuatro hoteles colombianos entraron en la Guía Michelin durante este año; hay uno en Marinilla

La hotelería de Colombia ganó mayor presencia en la edición 2026 de las Llaves Michelin. La nueva selección de la Guía Michelin reconoció a 11 nuevos establecimientos en el país, en una edición que amplió la presencia de esta distinción en Suramérica y puso el foco en propuestas que combinan patrimonio, diseño y experiencias vinculadas con el destino. La Llave Michelin es la distinción hotelera de la guía y funciona con tres niveles. Una Llave representa una estancia “muy especial”; Dos Llaves, una estancia “excepcional”; y Tres Llaves, una estancia “extraordinaria”. La selección se construye a partir de visitas anónimas e independientes realizadas por los inspectores de la Guía.

A nivel global, la selección incorporó 470 nuevos hoteles en 79 destinos y alcanza 2.832 establecimientos distinguidos. De ellos, 155 cuentan con Tres Llaves, 657 con Dos Llaves y 2.020 con Una Llave. En Suramérica son 94 los hoteles reconocidos. En Colombia, uno de los principales movimientos de la edición fue el ascenso de Hotel Casa San Agustin, en Cartagena, que pasó de Una a Dos Llaves. El hotel está ubicado en el centro histórico y funciona en tres casas coloniales conectadas alrededor de un patio central, donde conserva elementos históricos como un antiguo acueducto de unos 300 años. Su propuesta combina arquitectura patrimonial, alojamiento de lujo, gastronomía y bienestar.

También mantienen Dos Llaves Casa Pestagua, en Cartagena, y Cannúa Lodge, en Marinilla, Antioquia. Casa Pestagua ocupa una antigua mansión de la ciudad amurallada, restaurada para conservar elementos de más de tres siglos de historia. El hotel cuenta con habitaciones y suites alrededor de un jardín interior y mantiene una propuesta estrechamente vinculada con la arquitectura colonial cartagenera. Cannúa, por su parte, representa otra cara de la hotelería colombiana. Ubicado en las montañas de Antioquia, el lodge combina arquitectura contemporánea y materiales naturales con una experiencia enfocada en el paisaje. Michelin destaca sus habitaciones y cabañas con vistas al Valle de San Nicolás, además de su relación con la gastronomía local, el senderismo, el avistamiento de aves y otras actividades de naturaleza. La selección colombiana también incorporó por primera vez cuatro hoteles con Una Llave: Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá, Four Seasons Hotel Bogotá, Cinco Quintas Hotel Boutique y Four Seasons Cartagena. Casa Medina, ubicada en la Zona G, funciona en un edificio construido en 1946 y conserva elementos como techos con vigas, puertas talladas y mobiliario de madera. El Four Seasons Hotel Bogotá, localizado en la Zona Rosa, apuesta por una propuesta contemporánea, mientras que el Four Seasons Cartagena está en Getsemaní, junto a la ciudad amurallada, y combina elementos de arquitectura colonial con espacios contemporáneos. Cinco Quintas, en el centro histórico de Cartagena, reúne 21 habitaciones y suites en una propiedad que mezcla arquitectura colonial y diseño moderno.

En Suramérica, Brasil lidera la selección de hoteles con Llave Michelin, con 22 establecimientos reconocidos, seguido por Chile, con 20, y Argentina, con 16. Perú ocupa el cuarto lugar con 15 hoteles, mientras que Colombia suma 11 establecimientos distinguidos. Ecuador y Uruguay completan esta lista con cinco hoteles con Llave Michelin cada uno. Así, Colombia se ubica como el quinto país de Sudamérica con mayor número de hoteles reconocidos en la selección de la Guía Michelin. En Ecuador, por ejemplo, la selección incluye Pikaia Lodge y Mashpi Lodge con Dos Llaves, mientras que Hotel del Parque, Hotel Otavalo y Casa Gangotena recibieron Una Llave. La oferta ecuatoriana extiende así el reconocimiento hasta Galápagos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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