Cuatro hoteles colombianos entraron en la Guía Michelin durante este año; hay uno en Marinilla

La hotelería de Colombia ganó mayor presencia en la edición 2026 de las Llaves Michelin. La nueva selección de la Guía Michelin reconoció a 11 nuevos establecimientos en el país, en una edición que amplió la presencia de esta distinción en Suramérica y puso el foco en propuestas que combinan patrimonio, diseño y experiencias vinculadas con el destino.
La Llave Michelin es la distinción hotelera de la guía y funciona con tres niveles. Una Llave representa una estancia “muy especial”; Dos Llaves, una estancia “excepcional”; y Tres Llaves, una estancia “extraordinaria”. La selección se construye a partir de visitas anónimas e independientes realizadas por los inspectores de la Guía.