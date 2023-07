La aparente parsimonia del ente acusador también se ha visto en los hechos que involucran a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete, y a Armando Benedetti. Hay testigos, audios e interrogatorios, pero luego de un mes y medio de pesquisas y un equipo de fiscales designado para la investigación, todavía no deciden si archivar o pasar a las imputaciones.

Sobre esta indagación, el presidente Petro ha dicho que desconoce el ingreso de tales dineros y, frente a las actuaciones de su hijo, dijo: “Yo no lo crié”.

Esa misma semana, la Corte Suprema le negó al diputado una recusación en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, a quien señalaba de no ofrecerle garantías procesales.

Cargos: para Ortega y Romero, contrato sin cumplimiento de requisitos legales; para Muñoz, tráfico de estupefacientes; para Benedetti, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y fraude. En los casos de Baquero y De Currea, la Fiscalía todavía está en indagaciones preliminares y no ha formulado imputaciones.

En una situación similar está Víctor de Currea, designado embajador en Emiratos Árabes, a quien varias exalumnas denunciaron públicamente por supuestos acosos cuando era docente universitario. Debido a eso, no tuvo más remedio que renunciar a su cargo.

León Fredy Muñoz (foto), embajador en Nicaragua, tiene un expediente abierto desde 2018, cuando fue detenido en el aeropuerto de Rionegro con 145 gramos de cocaína en el equipaje de mano. Han pasado cinco años y todavía no hay sentencia judicial.

Implicada: María Isabel Urrutia Ocoró, exministra de Deportes.

Hechos: El 27 de febrero de 2023 el presidente Gustavo Petro anunció su primera barrida de gabinete y en una alocución televisada se despidió de los ministros de Educación, Cultura y Deportes. Según la investigación judicial, esta última aprovechó sus últimas horas al frente de la cartera para firmar 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Los beneficiarios, de forma inusual, renunciaron al mismo tiempo, alegando motivos personales, pero entre el 2 y el 6 de marzo fueron contratados nuevamente.

Con esta maniobra, les renovaron contratos que apenas duraban cuatro meses por unos de nueve meses, extendiéndolos hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese proceso de contratación “a mil por hora” y a dedo, al parecer se burlaron algunos requisitos, como los certificados de insuficiencia de personal para cubrir las funciones que cumplirían esos contratistas y los certificados actuales de aportes a la seguridad social.

El caso está en la etapa de imputación, y en dicha audiencia la Fiscalía expuso que “con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”. Lo que sigue en este caso es la etapa de formulación de cargos, previa a un eventual juicio oral.

Cargos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Defensa: Urrutia se declaró inocente en la audiencia de imputación. Su abogado Daniel Caicedo recalcó en una entrevista radial que “en primer lugar, la ministra no firmó esos contratos. Los ministros no firman contratos de prestación de servicios porque esas son funciones que están delegadas (...). Lo que se hizo fue agilizar este tipo de contrataciones para que el Ministerio no sufriera ningún tipo de interrupción en su labor misional”. Por ahora, la exministra podrá defenderse en libertad.