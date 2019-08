Kevin Spacey reapareció como poeta

Las acciones judiciales contra Spacey, acusado de atentado al pudor y de agresión sexual en el estado estadounidense de Massachusetts, fueron abandonadas hace unos 15 días, pero aún es objeto de otras investigaciones en Estados Unidos e Inglaterra.

La carrera del actor de 60 años está en punto muerto desde que se presentaran las primeras acusaciones contra él por agresiones sexuales en noviembre de 2017.

La ola de denuncias contra Kevin Spacey surgieron en medio del #MeToo, movimiento que llevó a muchas mujeres a denunciar agresiones sexuales o acoso y que comenzó a raíz del caso de Harvey Weinstein.

De acuerdo con el portal de The New York Times, el poema que recitó Spacey trata sobre un luchador sangrando a ras de lona, abandonado, a pesar de sus momentos de gloria.

“Me utilizaron para su entretenimiento, se alimentaron con cosas de mala calidad. La vida terminó en un momento”, exclamó el actor.

“Sé que este es el momento en el que me tengo que ir, es mi trabajo, al principio me gustaba, no podía parar, era mi vida... ahora no más, estoy exhausto”.