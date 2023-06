La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia sorprendió a todo el mundo. Es cierto que el portugués no estaba pasando por su mejor momento en el Manchester United. De hecho era suplente y no tenía una buena relación con el entrenador Erik Ten Hag y su salida era inminente. En diciembre de 2022, antes de que se abriera el mercado de invierno europeo, se decía que el futbolista iría al Bayern Munich o regresaría al Sporting de Lisboa, que fue el equipo en el que se formó y debutó en el fútbol profesional. Sin embargo, el 30 de diciembre se confirmó que el delantero, que ha ganado cinco balones de oro, había firmado con el Al- Nassr, en el que iba a compartir plantilla con el arquero antioqueño David Ospina. Después de firmar su contrato con el cuadro árabe hasta el verano de 2025, en el que quedó contemplado que iba a recibir un salario anual de 220 millones de euros, se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo. Ronaldo ha marcado 14 goles en 16 partidos en el fútbol de Arabia Saudita en lo que va de 2023.

N’golo Kanté arribó, y otros jugadores suenan

N’Golo Kanté, uno de los mejores volantes centrales del mundo, también migró al fútbol de Arabia. El 7 de junio, el futbolista que fue campeón del Mundial Rusia 2018 con Francia, dejó el Chelsea de Inglaterra y firmó un contrato en el que recibirá un salario de cerca de 85 millones de euros con el Al-Ittihad de Yeda, el mismo al que llegó Benzema. Kanté, de 32 años, estará vinculado con el cuadro saudí hasta 2025 y se estima que podría extender su vínculo durante un año más. El mediocampistas no tuvo una buena presentación en la última temporada de la Liga inglesa. Las lesiones que sufrió en isquiotibiales e ingle lo alejaron de las canchas durante seis meses. La última vez que jugó fue el 6 de mayo cuando su equipo ganó 3-1 al Bournemouth. Ese día dio una asistencia. Por otro lado, después del final de las ligas europeas, muchos jugadores veteranos terminaron contrato con sus equipos y sus destinos, al parecer, podría estar en Oriente. Algunos de ellos son los españoles Sergio Busquets, Sergio Ramos y Jordi Alba, el gabonés Pierre Aubameyang, el alemán Marco Reus y el croata Luka Modric, de quien se asegura renovó con el Real Madrid.

Los colombianos que juegan en Arabia

En el fútbol de Arabia Saudita también hay varios futbolistas colombianos. El más reconocido es el arquero David Ospina, que en julio de 2022 firmó contrato con el Al- Nassr por dos años. Otro que ha estado en la Selección Colombia y juega en el país de Oriente es Gustavo Cuéllar. El volante aterrizó en el Al-Hilal en 2019 después de brillar con Flamengo de Brasil. Se estima que “El Vikingo” tiene un salario de 2.5 millones de euros por temporada. En territorio árabe también juegan los criollos Juan Sebastián Pedroza (primero en Al-Batin y ahora en Al-Akhdood), Reinaldo Reis (Adalah) y Andrés Roa (Al-Batín).

Opinión

René Higuita

Exarquero de la Selección Colombia

En el fútbol de Arabia le apuestan a un proceso

Tuve la oportunidad de estar en el Al-Nssr por cinco años (entre 2011 y 2016) como preparador de arqueros. Estuve trabajando con Francisco Maturana, con el profesor Hugo Gallego, Osvaldo Jiménez, luego llegó Alejandro Richino.

Siempre he dicho que el fútbol se va construyendo a diario. Uno escucha mucho en la prensa que en Arabia Saudita los futbolistas se pierden, pero no es así. Para evitar eso, los medios de comunicación, que realmente no sé por qué no llegan a este fútbol y se enteran un poco más, deberían estar más informados de lo que pasa en esa zona del mundo para que después, el día que una selección Colombia o Argentina se enfrente contra los árabes, entonces no empiecen las críticas de que cómo es posible que pierdan con un país que no tiene fútbol.