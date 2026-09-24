“La Carrera de las Rosas tiene como propósito honrar a las mujeres, que cada vez sean más las que lleguen a tiempo al diagnóstico”: directora de Grupo JAO

El running con sentido social sigue siendo protagonista en el departamento de Antioquia y ahora con un objetivo más allá de llegar a una meta. El próximo domingo 27 de septiembre, Medellín será el escenario de cierre para la gira nacional de la Carrera de las Rosas 2026, tras su paso por Bogotá y Barranquilla. Organizado por la Fundación AlmaRosa y Grupo JAO, este evento masivo y deportivo busca reunir a miles de personas para promover la detección temprana del cáncer de mama y homenajear la vida de las mujeres que luchan y han luchado contra esta enfermedad. Le puede interesar: Linda Caicedo, capitana del Real Madrid, entró al selecto grupo de jugadores colombianos capitanes de grandes clubes del mundo En conversación con EL COLOMBIANO, la directora de Grupo JAO, Cristy Martínez, reveló todos los detalles y novedades de esta carrera con sentido social que lleva más de 10 años llevando alegría, lucha y esperanza por las calles de Medellín y Colombia, en honor a las mujeres guerreras del país.

“La Carrera de las Rosas es un evento que tiene como propósito honrar la vida de las mujeres, buscando que cada vez sean más las que lleguen a tiempo. Y no me refiero a llegar a la meta en cierto tiempo o a competir, sino a llegar a tiempo a un diagnóstico oportuno en caso de contraer cáncer de mama”, afirmó Cristy. Y agregó que “esta es una enfermedad muy cercana a cualquiera de nosotros; según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida”. Asimismo, aseguraron que, como empresa organizadora, están 100 % conectados con este propósito, por lo que todo el contenido y sensibilización del evento masivo en Medellín están orientados a eso, vivir la experiencia de correr por todas las mujeres. “Vinculamos a empresas para que inscriban a sus colaboradores no solo por fomentar el deporte desde el área de bienestar, sino para apoyar la causa y generar conciencia interna. Hay compañías que corren unidas por una empleada que está atravesando la enfermedad”, aseveró.

El certamen cerrará su gira del año en la capital antioqueña con una convocatoria abierta para deportistas y aficionados en el Parque de las Luces. FOTO: Manuel Saldarriaga

Epicentro de la marea rosa y recorridos

El punto de salida y de llegada será el Parque de las Luces. En dicho lugar se instalará la tarima principal para el calentamiento previo y diversas actividades programadas. Además, las marcas vinculadas a la causa esperarán a los asistentes con múltiples experiencias al finalizar la prueba. Los mapas y trayectos para las distancias de 2K, 5K, 10K, 15K y 21K ya están disponibles en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook (@carreradelasrosas). Desde la organización aseguraron que las personas que vayan a reclamar los kits pueden ir acompañadas. “Este año tenemos esta nueva locación; estamos muy contentos, es un edificio muy emblemático de la ciudad. Y serán tres días antes de la carrera. El día de la carrera no se entregan kits, entonces también siempre les decimos: Vayan con tiempo, reclamen su kit y prepárense todos estos días en términos de hidratación”, detalló Cristy. De acuerdo con la directora, lo que buscan desde la Fundación Alma Rosa y la Carrera de las Rosas es “generar conciencia y sensibilizar alrededor del autocuidado”. Si bien no siempre se puede prevenir, aseguran que se puede aprender a detectar cualquier anomalía a tiempo y consultar rápidamente. “Por eso promovemos los chequeos médicos anuales según la edad y el autoexamen mensual. Es un tema de responsabilidad personal: si queremos a nuestra familia y a nuestro entorno, tenemos que cuidarnos”, sostuvo la directora.

El evento de la Fundación AlmaRosa y Grupo JAO habilitará recorridos de 2, 5, 10, 15 y 21 kilómetros. FOTO: Manuel Saldarriaga

Horarios y logística previa: Entrega de kits en una nueva ubicación

Aunque la programación oficial completa depende del ajuste final de permisos y movilidad, la organización toma como referencia el esquema de la edición anterior. Al contar con el recorrido de 21 kilómetros, la primera distancia saldrá a las 6:00 a. m. Por esta razón, la citación para los deportistas comenzará desde las 5:00 a. m., con la recomendación de arribar entre 45 y 60 minutos antes para evitar contratiempos y disfrutar del preámbulo. La entrega de kits se llevará a cabo durante tres días consecutivos: este 24, 25 y 26 de septiembre. Para esta edición, la sede elegida es el Edificio Inteligente de EPM. Cristy Martínez, directora de Grupo JAO, aclaró que el día de la carrera no se entregarán kits, por lo que instó a los participantes a acudir con tiempo, acompañados si lo desean por familiares o colegas de trabajo. Los corredores que completaron su inscripción con anticipación recibirán su número personalizado. Quienes se hayan inscrito a última hora tendrán un espacio en blanco en el dorsal para escribir a mano el nombre de la persona a quien le dedican su recorrido. En caso de no correr por alguien en particular, el llamado es a portarlo en nombre de todas las mujeres o de la causa.

Homenaje a las sobrevivientes y significado de la medalla: “Tu vida vale mucho más que una carrera”

Las pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama vestirán una camiseta en tono azul claro como símbolo de fortaleza. Antes de dar el pistoletazo de salida, la organización realizará una calle de honor para aplaudir su valentía y celebrar sus vidas. “Cada año, el mensaje principal de la carrera es honrar la vida y correr por aquellas mujeres que están atravesando la enfermedad. Este año cerramos en Medellín, tras haber estado en Barranquilla en abril y en Bogotá en mayo. Es conmovedor ver a tantas personas corriendo por su mamá, su esposa, su hija o por ellas mismas”, dijo. Y además agregó que “el entorno familiar es el mayor soporte para las pacientes en tratamiento, por lo que se ven grupos enteros de familias, niños, hombres y mujeres corriendo por alguien a quien aman”. Por su parte, la medalla entregada a los finalistas tendrá la forma de un lirio, figura elegida para representar la belleza real, los nuevos comienzos y la fuerza para volver a florecer. De forma paralela a la logística deportiva, la organización mantiene activa la campaña de concientización “Tu vida vale mucho más que una carrera”.

El mensaje enfatiza la importancia de escuchar las señales del cuerpo, seleccionar una distancia acorde a la condición física actual y abstenerse de participar en caso de presentar malestares recientes o virus. “Es una campaña que tenemos vigente y permanente para generar conciencia en las personas que sí van a participar por primera vez o si no es por primera vez, que elijan la distancia adecuada al momento de inscribirse”, afirmó la directora. La recomendación principal se centra en mantener una adecuada hidratación, no correr contra el reloj para evitar lesiones y asumir la jornada con un enfoque preventivo y de autocuidado. Para JAO, la gran novedad de este evento siempre es la vida, el amor, la esperanza, la fortaleza y la fe que se viven en la carrera.

La carrera busca movilizar a miles de corredores en torno a la prevención del cáncer de mama mediante cinco distancias adaptadas a todo tipo de participantes. FOTO: Manuel Saldarriaga

“Quienes no tienen a un allegado enfermo también se unen para ser un canal que propague este mensaje de autocuidado. Cuando la gente corre, lo comparte en su trabajo, en sus familias y en redes sociales, y nunca se sabe en qué momento ese mensaje puede salvarle la vida a alguien”, concluyó la directora Martínez. Si está interesado en participar de esta carrera, aún está a tiempo de inscribirse y puede hacerlo a través de la siguiente página web, dando clic aquí. También le puede interesar: ¿Le gusta el running? Carrera en Rionegro recaudará fondos para viviendas de familias afectadas por el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas