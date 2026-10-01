Video | Pelea de linderos terminó con una mujer atacada con machete en Rionegro, Antioquia, ¿qué pasó?

Una joven de 25 años resultó herida con un machete por un vecino en la vereda La Playa, en Rionegro (Antioquia), en medio de una disputa por linderos y por un pozo séptico saturado. El agresor huyó del lugar y las autoridades tratan de ubicarlo.
El ataque ocurrió el pasado miércoles 30 de septiembre, hacia el mediodía, en inmediaciones del sector La Esperanza. Según el relato de familiares de la víctima, el hombre ingresó al predio de la abuela de la joven, sin permiso, para hacer trabajos de mantenimiento en la infraestructura sanitaria.