Video | Pelea de linderos terminó con una mujer atacada con machete en Rionegro, Antioquia, ¿qué pasó?

Una joven de 25 años resultó herida con un machete por un vecino en la vereda La Playa, en Rionegro (Antioquia), en medio de una disputa por linderos y por un pozo séptico saturado. El agresor huyó del lugar y las autoridades tratan de ubicarlo. El ataque ocurrió el pasado miércoles 30 de septiembre, hacia el mediodía, en inmediaciones del sector La Esperanza. Según el relato de familiares de la víctima, el hombre ingresó al predio de la abuela de la joven, sin permiso, para hacer trabajos de mantenimiento en la infraestructura sanitaria.

Según información conocida, María Zuleta, prima de la víctima, dijo que el hombre estaba excavando en el terreno de su abuela y que la joven comenzó a grabarlo sin decirle nada, y luego el hombre sacó un machete que tenía guardado entre el pasto y la atacó. “La empieza a machetear; le macheteó la cara, la espalda”, cuenta. Según ella, el hombre ya había advertido el día anterior que entraría al predio “a las buenas o a las malas”. En el video mencionado, se puede apreciar el momento en el que el hombre, sin mediar palabra, suelta una barra de acero con la que hacía el hueco, justo debajo del alambre del linero, toma un machete, cruza por entre los alambres y ataca a la mujer. Ella mujer sufrió heridas en la cabeza, la espalda y las manos. Afortunadamente, logró refugiarse en su casa mientras el hombre escapaba. La joven recibió atención en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, donde le hicieron suturas. Según supo EL COLOMBIANO, al ingresar la suturaron por una rajada encima de su ceja, pero al considerar que no comprometía su salud y que se encontraba estable, le permitieron continuar la recuperación en su casa. Según se conoció, la víctima ya presentó una denuncia ante la Sijin, y la Fiscalía adelanta el proceso de investigación.

Un conflicto de diez años

Según la familia, el problema tiene raíces antiguas. El medio MiOriente cuenta que hace una década, un terreno cedido de manera temporal a unas pocas familias terminó ocupado por más de 30 viviendas. Esa expansión desató litigios por la propiedad del suelo y reclamos de posesión que hoy reposan en la Fiscalía y en la Inspección de Policía. El pozo séptico, diseñado inicialmente para ocho casas, recibe hoy las aguas servidas de más de 30 inmuebles. Eso provoca desbordamientos constantes y afecta, según la familia, el predio de la abuela de la víctima, donde queda el pozo, frente a la casa. Los familiares dijeron que el conflicto con algunos vecinos ya había sido puesto en conocimiento de la Policía. Las autoridades buscan al agresor para que responda por la agresión. No se ha entregado información oficial sobre su identidad ni se ha conocido su versión de los hechos. Lea más: Por una cuota alimentaria: riña dejó un muerto y una mujer capturada en el nororiente de Medellín Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas