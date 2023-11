El fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro se entrelazaron ayer en un nuevo choque verbal, que elevó el tono y hasta hubo advertencias futuras de posibles investigaciones al Jefe de Estado y señalamientos de que la Fiscalía trabaja de la mano con las mafias.

La discusión estuvo relacionado con la investigación que se adelanta en contra del director del CTI de Buenaventura por su presunta vinculación con grupos de narcotraficantes. Petro se refirió al caso señalando en su cuenta de X que: “Mis preguntas son si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo?, ¿por qué lo protegieron?, ¿cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo de la Fiscalía?”.

Entonces el fiscal Barbosa no tardó en responderle: “Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento”, al mejor estilo de quien quiere batirse en un duelo.

Y fue más allá al afirmar que los señalamientos en el caso de Buenaventura, que comprometen además a la vicefiscal Marta Mancera, tienen que ver con el proceso que se le sigue a su hijo Nicolás Petro.

Dijo que hay un plan para desacreditar a la funcionaria: “entonces la situación es muy simple, hay que acabar a la vicefiscal general de la Nación, que es la responsable de que el hijo esté en este momento en una acusación, fue la señora del hijo la que lo denunció”, señaló Barbosa, refiriéndose a Day Vásquez.

De paso le recordó que no es su “jefe”, razón por la cual no tiene por qué inmiscuirse en investigaciones que solo le competen al ente de investigación que él encabeza como fiscal General de la Nación, pero además le hizo una advertencia: “no se le olvide que no está por 20 años en el poder, en dos años vuelve a ser ciudadano”.

La investigación en contra del director del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, por sus presuntos vínculos con narcotraficantes en el Valle de Cauca, fue anunciada por el ente investigador, después de que el país conociera los resultados de una denuncia periodística de la W Radio.

Según la misma, dos agentes de la Fiscalía aseguraron que Martínez había participado en operaciones de tráfico de estupefacientes y de armas usando su poder y su posición dentro de la institución para favorecer a los criminales. A Mancera la señalan de no haber atendido las alertas sobre dicha situación.

Por eso, Petro volvió y arremetió contra la Fiscalía más tarde sin mencionarla. “Un punto fundamental de un gran acuerdo nacional es que todas las instituciones se separan de las mafias y la criminalidad”.

La entidad dirigida por Francisco Barbosa indicó, a través de un comunicado de prensa, que la Dirección Especializada contra la corrupción “aperturó noticia criminal para indagar sobre la posible existencia de conductas delictivas”, en el marco de lo que denominó una “lucha contra la corrupción interna”.