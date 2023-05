Cuando Paula Patiño llegó al World Tour su objetivo principal fue convertirse en embajadora del pedalismo femenino colombiano. Y gracias a sus gratos resultados como aporte en la función de gregaria, la pedalista antioqueña viene logrando su meta.

Acumular cinco años en la máxima categoría del ciclismo representando al poderoso elenco Movistar, evidencia su talento y a la disciplina que ha tenido para mantenerse en la élite de este deporte.

“Para mí es bonito el proceso que he realizado desde que tuve mi paso por la Unión Ciclista Internacional en 2018 en Suiza, donde hice una gran escuela para dar el salto al profesionalismo. Cada vez me trazo nuevos objetivos. Hasta ahora he cumplido lo propuesto”, dijo recientemente la deportista, que ya tiene 26 años de edad y quien se siente orgullosa de ser referente para otras compatriotas. En sí, viene abriendo puertas como hace una década, en la rama masculina, lo hicieron Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Henao, Carlos Betancur y Esteban Chaves.

“Eso me llena de alegría, también de responsabilidad. Sé que si hago las cosas bien, muchas más colegas podrán venir a Europa a aportar su talento, entonces es bonito ser fuente de inspiración para las demás”, agregó Paula, presente en la Vuelta a España Femenina que comienza este lunes en la ciudad de Torrevieja, en la provincia de Alicante, donde no es la única colombiana presente en una gran carrera, como venía siendo la costumbre en las últimas en las que ha estado.