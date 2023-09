Esa no fue la única pifiada del jefe de Estado: Petro aseguró que Argos es propietaria de EL COLOMBIANO, pese a que esa compañía, en realidad, no está en el catálogo de accionistas del periódico.

El caso que enfrenta a Petro con Argos no es aislado. En el repositorio de la Comisión de la Verdad este litigio se conoce como el Caso 79 y se documenta que hay 17 sentencias de Restitución de Tierras contra Argos que se profirieron entre 2016 y 2021. No obstante, en estas se documentó que la empresa adquirió esos predios “de buena fe”.

El presidente aseguró que las tierras que quedaron tras la masacre de los Montes de María fueron “ocupadas” por la empresa. Dice Petro que “estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”.

La respuesta de la empresa es que se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras una vez entró en vigencia la Ley 1448 de 2011, cuando ya Argos había comprado los terrenos. “Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos”, respondió la empresa.

Las tierras entregadas

Petro también señaló que no se han agilizado los procesos de restitución de tierras y que los terrenos no se han entregado a las víctimas. “Por el enorme acumulado de codicias de por ejemplo una empresa como Argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. ¿Qué perdía Argos por entregar las tierras hace diez años, de buena voluntad?”, aseguró. Según el mandatario, los empresarios no quisieron regresar la tierra después de conocer las denuncias.

Grupo Argos sostiene que desde 2015 donó 6.600 hectáreas a la Fundación Crecer en Paz para que las entregara a la comunidad, esa misma fundación ya entregó tierras al Gobierno. “En esta dirección, realizó la donación a la Agencia Nacional de Tierras de cerca de 1.000 hectáreas que no son objeto de ningún proceso de reclamación o restitución”, detalló. La firma agrega que entregó $21.000 millones a la Agencia de Tierras como donación.