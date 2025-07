“Hoy no se ha firmado el convenio que se va a firmar (...) Les parece imposible y es lo que le han hecho creer a la a la opinión pública, que se va a construir una maquinaria en un mes y 23 días , pero se les olvida que Portugal –la Casa de la Moneda– hace pasaportes desde hace muchísimos años y tiene toda la implementación para empezar a producir en cualquier momento. Es decir, aquí no se arranca de cero”, defendió Saade en diálogo con la emisora W Radio.

En esa línea, el jefe de despacho presidencial se refirió a las declaraciones de la saliente ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, quien –en entrevista con la revista Cambio– denunció que Saade se “autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería” y le dio instrucciones a su equipo para “demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes que queda”.

“(El presidente Gustavo Petro) me da a mí la orden de entrar en este proceso como articulador. Yo no he entrado a quitarle funciones absolutamente a nadie. Estoy como articulador y, en el caso de los pasaportes, es permitir la que la información deje de estar en manos privadas y empiece a estar en manos del Estado. Por eso es que estoy en este proceso”, explicó Saade.

Frente a las supuestas órdenes a funcionarios de la Cancillería, advirtió que ese tipo de directrices se dan “por escrito”, al tiempo que ratificó que él no es jefe de ellos. “Eso no es posible, que yo les haya dicho a ellos que se hiciera eso (...) ¿Sabe qué es lo que más me preocupa? Que la reuniones de Palacio –que son de seguridad nacional–, los empleados las expongan (...) Alguien puso un ejemplo de las EPS, si no estoy mal, y dijo que cuando uno llegaba a pedir una cita, no se la daban inmediatamente”.