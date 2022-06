“Tomé algunas cosas como champú y una almohada por si acaso. Traíamos mucha comida porque sabíamos que podía ser un viaje largo. Traje conmigo un juguete, una pequeña jirafa. Me hubiera gustado llevar más ropa de verano, algunas joyas, más accesorios. Sobre todo, me hubiera gustado llevarme a mis mascotas, mi gato y mi perro, porque los extraño mucho” fue el relato de Daria a ACNUR.

Todo bajo el panorama de ciudades destruidas por las bombas en las cuales el principio de distinción no se ha aplicado y se han afectado hospitales, escuelas, hogares para adultos mayores, iglesias y sitios protegidos en una guerra que parece no tener un fin.

Lejos de esta guerra y de jugadas políticas, Daria vive en Moldavia como refugiada con su madre Olga y su hermano Sergey, de 7 años de edad. Se sientan a ver las noticias de lo que ocurre en su país. Sueña con volver y dejar atrás los recuerdos de esta guerra que la alejó de sus amigas: “intentaré encontrar cosas que me distraigan. Lo primero que me gustaría hacer [en Odesa] es ir a la playa con mis padres y mi hermano pequeño. Me meteré al mar y me olvidaré de lo que pasó” . n