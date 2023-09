Pero, a pesar de que ganó las legislativas del 23 julio, su victoria fue pírrica, ya que incluso con el respaldo de la extrema derecha de Vox y un par de pequeños partidos regionales, no logró sumar una mayoría suficiente para ser investido.

“Llámenlo fracaso si quieren, pero ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño”, agregó este viernes desde la tribuna del Congreso al reconocer que no iba a lograr articular una mayoría suficiente.

Ambigüedad con Vox

Con fama de moderado desde sus inicios, Feijóo acabó pagando su ambigüedad hacia el partido de extrema derecha Vox, con el que el PP gobierna en diferentes regiones y municipios desde las elecciones locales de mayo.

Un acercamiento que movilizó a la izquierda en las legislativas de julio y después le impidió obtener apoyos parlamentarios de partidos regionales reñidos con la extrema derecha ultranacionalista.

Elegido jefe de los conservadores en abril de 2022 tras una de las peores crisis internas del partido, Feijóo cometió también una serie de errores que le complicaron el final de la campaña, donde en ocasiones exhibió una excesiva confianza y rechazó participar en un debate con los principales candidatos.